サクッと解けたら気持ちいい！ 3つの言葉に共通するひらがな2文字は？ ヒントはバッグ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、細かな作業をする部位、便利なアイテム、そして荷物が行き着く場所という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□き
□□げ
あ□□き
ヒント：指を使って細かな作業を行う部分。ちょっとしたお出掛けの際に荷物を入れて持ち運ぶかばん。そして、はがきや荷物を送る際に必ず書く目的の場所を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てさ」を入れると、次のようになります。
てさき（手先）
てさげ（手提げ）
あてさき（宛先）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、繊細なコントロールが求められる体の部位から、日常生活の実用的な手荷物、さらにはコミュニケーションの終着点を示す情報までを網羅しました。共通の2文字でも前後が違うとここまで変わるという、日本語の面白さを見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、細かな作業をする部位、便利なアイテム、そして荷物が行き着く場所という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□き
□□げ
あ□□き
ヒント：指を使って細かな作業を行う部分。ちょっとしたお出掛けの際に荷物を入れて持ち運ぶかばん。そして、はがきや荷物を送る際に必ず書く目的の場所を思い浮かべてみてください。
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正解：てさ正解は「てさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てさ」を入れると、次のようになります。
てさき（手先）
てさげ（手提げ）
あてさき（宛先）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、繊細なコントロールが求められる体の部位から、日常生活の実用的な手荷物、さらにはコミュニケーションの終着点を示す情報までを網羅しました。共通の2文字でも前後が違うとここまで変わるという、日本語の面白さを見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)