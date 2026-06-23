開始2球目のチェンジアップを右翼席に一発

【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）

ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で2試合ぶりとなる17号先頭打者弾を放った。ドヤ顔の確信歩きを見せた一発。球団公式X（旧ツイッター）は17号から約14分後に“粋な1枚”を投稿すると、米ファンも称賛を送っている。

開始2球目に号砲が響いた。右腕マシューズがカウント1-0から投じた2球目、真ん中寄りに入ったチェンジアップを捉えた。打球速度112.8マイル（約181.5マイル）、飛距離414フィート（約126.2メートル）、角度25度の一発が右翼席に飛び込んだ。先頭打者弾は今季6本目で通算30本目、メジャー通算300本塁打まであと3本としている。

大谷の17号から約14分後、ドジャース公式Xは「現在、オールスターファン投票で全体トップを独走しているのには、それだけの確かな理由がある」としてダイヤモンドを1周する大谷の写真を投稿した。大谷はニコリと笑顔を見せ、充実の表情を浮かべている。

MLB機構はこの日、オールスターファン投票の中間発表を行った。大谷は第1回に続き、両リーグ最多の231万735票を獲得。6年連続のサマークラシックの選出は濃厚と言える状況だ。

ドジャースの投稿にファンも続々と反応。「史上最高の選手だ」「レジェンド」「この笑顔 1週間を元気に、穏やかに過ごそぉっと」「あまりにすごい しかも彼は水曜日に投げる」「ナイス」など称賛の声が寄せられた。（Full-Count編集部）