名古屋で『ラヴィット！』ラッピーのポップアップ初開催！ 「クッピーラムネ」とのコラボ商品も登場
朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系／毎週月〜金曜8時）の5周年を記念した「ラッピーステーション」が、6月24日（水）〜6月30日（火）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤ1階で開催される。
【写真】ラッピーとクッピーがコラボ！ 全国初登場の先行販売グッズも展開
■東海地区初開催！
今回、東海地区初開催となる「ラッピーステーション」は、名古屋発の定番駄菓子「クッピーラムネ」と番組の公式キャラクター“ラッピー＆ガガンモ”のコラボレーション商品や、人気のBABYラッピーグッズ、5周年記念商品などが豊富に並ぶ期間限定の企画。
全国初登場の先行販売グッズには、ラッピーとクッピーがコラボした「ぬいぐるみマスコット」をはじめ、「シャカシャカキーホルダー」、「タイルシール」、「ラムネ入り巾着」などが用意される。
また、東海地区初展開のオリジナルグッズも勢ぞろい。「ランチトート」や「Tシャツ」、「3連アクリルキーホルダー」といったキュートなラインナップだ。
さらに、会場で3000円（税込）以上購入すると、数量限定の「オリジナル紙袋」をプレゼント。5周年のお祝いにぴったりな内容となっている。
【写真】ラッピーとクッピーがコラボ！ 全国初登場の先行販売グッズも展開
■東海地区初開催！
今回、東海地区初開催となる「ラッピーステーション」は、名古屋発の定番駄菓子「クッピーラムネ」と番組の公式キャラクター“ラッピー＆ガガンモ”のコラボレーション商品や、人気のBABYラッピーグッズ、5周年記念商品などが豊富に並ぶ期間限定の企画。
また、東海地区初展開のオリジナルグッズも勢ぞろい。「ランチトート」や「Tシャツ」、「3連アクリルキーホルダー」といったキュートなラインナップだ。
さらに、会場で3000円（税込）以上購入すると、数量限定の「オリジナル紙袋」をプレゼント。5周年のお祝いにぴったりな内容となっている。