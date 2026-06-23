◇インターリーグ ドジャース−ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席は併殺打に倒れた。

2−1の7回、代打・ロハスが先頭で内野安打を放ってチャンスメーク。ただ、次打者の大谷は2ボール2ストライクからの5球目、2番手左腕・ロジャーズのスイーパーを振り抜いたが、二塁手・キーシャルの好守備もあり、ニゴロ併殺に打ち取られ、追加点のチャンスをつぶしてしまった。一塁まで全力疾走したものの併殺を免れることはできず、ベンチに戻る際にはやや左足を引きずるような仕草も見せた。

初回の第1打席は相手先発・マシューズの真ん中付近のチェンジアップを捉え、右翼スタンドに2試合ぶり17号となる先頭打者本塁打。打球速度112・8マイル（約181・5キロ）の“爆速”アーチに敵地が騒然となった。

この一発でメジャー通算300号まで残り3本。先頭打者本塁打は今季6本目、通算30本目となった。

3回の第2打席は投ゴロ、5回の第3打席は一ゴロに倒れた。

前日21日（同22日）のオリオールズ戦は現地が「父の日」とあり水色バットで中前打を放ち2打数1安打1四球。大量点差を付けられた7回の第4打席で代打を送られ途中交代した。試合後は炎症を抱える左膝をアイシングする姿も見られた。