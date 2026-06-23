自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）に問われた前参院議員・大野泰正（やすただ）（６７）、元秘書・岩田佳子（６２）両被告の判決が２３日、東京地裁であった。

福家康史裁判長は起訴事実の一部のみ有罪とし、大野被告に罰金６０万円（求刑・罰金１５０万円）、岩田被告に罰金２０万円（同・罰金５０万円）を言い渡した。両被告とも全面無罪を主張していた。

一連の事件では、国会議員だった４人を含む１２人が起訴（略式、在宅含む）されたが、議員側に対する判決は初めて。これまでに起訴事実を認めた８人の有罪が確定している。

大野被告が所属していた旧安倍派では、議員側に政治資金パーティー券の販売ノルマを割り当て、ノルマ超過分は議員側にキックバック（還流）するなどした上で、派閥・議員側双方の政治資金収支報告書に記載しない運用が続いていた。

大野、岩田両被告は、２０１８〜２２年の還流分計５１５４万円を資金管理団体の収支報告書に寄付金収入として記載しなかったとして在宅起訴された。この日の判決は、１８〜２１年分について「不記載の認識があったとする検察官の主張には合理的な疑いが残る」などとして罪の成立を認めず、２２年分の１１２０万円の不記載のみ有罪とした。

自民党では、同派などの８０人超の議員側で不記載があったとされたが、このうち大野被告側が最高額だった。