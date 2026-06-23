にんじん1本×卵2個でやみつき副菜！白飯進む『オイスターソース味しりしり風炒め』

にんじん1本をぺろりと食べられる、しりしり風の炒めもの。卵のやさしい味わいに、オイスターソースのうまみが加わって、シンプルながらご飯がすすむおかずに仕上がります。

パパッと作れて彩りもきれい。あと一品ほしい日の副菜にもおすすめです。

『せん切りにんじんの卵炒め』のレシピ

材料（2人分）

にんじん（大）……1本（約180g）

卵……2個

塩……ひとつまみ

ごま油……大さじ1/2

〈A〉

オイスターソース……小さじ2

酒……小さじ2

作り方

（1）にんじんは皮をむき、スライサーでせん切りにする。卵は溶きほぐし、塩を加えて混ぜる。

（2）フライパンにごま油を中火で熱し、にんじんを入れて3分ほど炒める。しんなりとしたら〈A〉を加え、さっと炒め合わせる。（1）の卵液を加え、卵が固まるまで炒める。

にんじん1本があっという間になくなるおいしさ。ご飯のおかずにはもちろん、お弁当のすきま埋めにも重宝しそうです♪

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日より）