「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１０時現在で、武蔵精密工業<7220.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



２３日の東京市場で、武蔵精密は３営業日ぶりに反落。ただ、データセンターや半導体製造工場の瞬低・停電対策などに使われるハイブリッドスーパーキャパシタ（ＨＳＣ）の成長期待は強いようで、これが買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、グループの武蔵エナジーソリューションズはＨＳＣを増産するための南アルプス新工場（山梨県南アルプス市）を建設中。２７年の本格需要にあわせ、より強固な生産体制を構築するとしている。



出所：MINKABU PRESS