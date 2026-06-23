２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円５７銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円６３銭前後と同５０銭弱のユーロ安・円高で推移している。



前日のニューヨーク市場では、一時１６１円９３銭前後と２４年７月以来のドル高・円安水準をつけたが、片山さつき財務相とベッセント米財務長官がオンラインで会談を行ったとも伝わるなか、政府・日銀による介入警戒感は強く、その後、１６１円台前半へ急落した。この日のドル円は、午前８時時点では１６１円５０銭台で推移。その後も１６１円台半ばでのもみ合いとなっている。１６２円台に乗せれば１９８６年１２月以来、３９年半ぶりのドル高・円安水準になるとみられており、１６２円ラインが意識される展開となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１４２６ドル前後と同０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS