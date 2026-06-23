「急な発汗」の症状は“我慢”？大人の女性を助ける３つの薬と効果【医師監修】

突然のほてりや発汗が続くホットフラッシュは、我慢するよりも積極的に対処することが大切です。服装や環境の見直し、ストレス管理といったセルフケアから、ホルモン補充療法（HRT）や漢方薬などの医療的な選択肢まで、それぞれの特徴と活用のポイントをわかりやすくまとめました。

監修医師：

馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック）

筑波大学医学群医学類卒業 。その後、北海道内の病院に勤務。 2021年、北海道札幌市に「宮の沢スマイルレディースクリニック」を開院。 日本産科婦人科学会専門医。日本内視鏡外科学会、日本産科婦人科内視鏡学会の各会員。

ホットフラッシュの対処法｜日常生活でできる工夫

つらいホットフラッシュは、ホルモン補充療法などの医療的な治療で大きく改善が期待できますが、それと並行して、日常生活の中でできるセルフケアも症状の緩和に非常に有効です。自分に合った工夫を見つけ、うまく取り入れてみましょう。

着衣と環境の工夫で症状を和らげる

ホットフラッシュに対する日常的な工夫として、まず服装の見直しが効果的です。重ね着をすることで、ほてりを感じたときにすぐに1枚脱いで体温を調整できます。天然素材（綿・麻など）の通気性の良い素材を選ぶことも、発汗後の不快感を軽減する助けになります。また、寝室の温度を低めに設定したり、冷感素材の寝具を活用したりすることで、夜間のホットフラッシュによる睡眠妨害を軽減できる場合があります。小さな携帯扇風機や冷感スプレーを携帯することも、外出先での対処に役立ちます。

ストレス管理と適度な運動の重要性

ストレスはホットフラッシュを悪化させる要因の一つとされています。深呼吸やヨガ、瞑想などのリラクゼーション法を日常に取り入れることで、自律神経を整える効果が期待されます。また、ウォーキングや軽い有酸素運動は、ホルモンバランスの乱れによる不調全般を和らげる助けになるとされており、週に数回、無理のない範囲で継続することが望ましいといわれています。過度な激しい運動はかえって身体に負担をかけることもあるため、自分のペースを守ることが大切です。

ホットフラッシュの医療的対処法｜治療の選択肢と特徴

セルフケアだけでは症状のコントロールが難しい場合や、日常生活への支障が大きい場合には、医療機関での治療が有効な選択肢となります。婦人科では、ホットフラッシュを含む更年期障害の症状に対し、個々の状態に合わせたさまざまな治療法を提案してくれます。

ホルモン補充療法（HRT）の概要

ホットフラッシュに対して最も効果的な治療法とされているのが、「ホルモン補充療法（HRT：Hormone Replacement Therapy）」です。これは、体内で不足しているエストロゲンを、飲み薬や貼り薬、塗り薬（ジェル）などを用いて少量補うことで、ホルモンバランスの乱れを是正し、症状を根本から改善する治療法です。特にホットフラッシュや発汗に対しては、多くの場合で劇的な効果が期待できます。また、骨密度の低下を防ぎ骨粗しょう症を予防する効果や、皮膚の潤いを保つ効果もあります。一方で、血栓症や乳がんなどのリスクとの関連も指摘されているため、治療開始前には詳しい問診や検査が必要です。治療のメリットとデメリットについて医師と十分に話し合い、理解したうえで選択することが重要です。

漢方薬や非ホルモン系治療の活用

ホルモン補充療法（HRT）が体質的に合わない方や、リスクのために使用できない方、また、よりマイルドな治療を希望する方には、漢方薬が良い選択肢となります。漢方では、個人の体質や症状のパターン（「証」）に合わせて薬を使い分けます。更年期障害によく用いられる三大処方として、「加味逍遙散（かみしょうようさん）」（イライラや不安感が強い方向け）、「当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）」（冷えや貧血傾向がある方向け）、「桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）」（のぼせや肩こりが強い方向け）などがあります。また、HRT以外の選択肢として、一部の抗うつ薬（SSRIなど）や、自律神経調整薬がホットフラッシュに有効な場合もあります。さらに、大豆イソフラボンが腸内細菌によって変換されて作られる「エクオール」のサプリメントも、症状緩和に役立つとして注目されています。どの治療法が自分に合うか、医師や薬剤師と相談しながら決めていきましょう。

まとめ

更年期障害は、エストロゲンの減少によって引き起こされる多様な身体的・精神的変化であり、適切なサインの把握と早期の対処が重要です。ホットフラッシュや気分の変動、睡眠の乱れなどの症状は、生活の工夫や食事内容の見直し、さらには医療的な治療によって改善が期待できます。「我慢するしかない」ではなく、「できることから始める」という前向きな姿勢で、専門家への相談も含めた総合的なケアを検討してみてください。

参考文献

厚生労働省 e-ヘルスネット「更年期障害」

女性の健康推進室 ヘルスケアラボ「更年期生涯とは？」

食品安全委員会「大豆及びイソフラボンに関するQ&A

厚生労働省 e-ヘルスネット「骨粗鬆症の予防のための食生活」

日本産科婦人科学会「更年期障害に対するそのほかの治療法