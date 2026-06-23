開催：2026.6.23

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 3 - 4 [レンジャーズ]

MLBの試合が23日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレンジャーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はタイラー・フィリップス、対するレンジャーズの先発投手はタイラー・アレクサンダーで試合は開始した。

4回表、6番 エセケル・デュラン 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでレンジャーズ得点 MIA 0-2 TEX

5回裏、8番 ハビエル・サノヤ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 1-2 TEX

6回裏、4番 イグゼイビアー・エドワーズ 6球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 2-2 TEX

8回表、7番 アレハンドロ・オスナ 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 MIA 2-3 TEX、8番 エリアス・ディアス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでレンジャーズ得点 MIA 2-4 TEX

8回裏、3番 カイル・ストワーズ 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 3-4 TEX

試合は3対4でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのロビー・アルストロムで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はマーリンズのカルビン・フォーシェイで、ここまで4勝4敗1S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗14Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 10:34:08 更新