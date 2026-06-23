Premium 0# ND4-64 & PL 95mm FSAWI Model

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの可変ND・偏光フィルター「Premium 0# ND4-64 & PL FSAWI Model」を6月23日（火）に発売する。

Premium 0# ND4-64 & PL FSAWI Model

既存の「ND4-64 & PL FSAWI Model」を、色かぶりを抑えた「0#」シリーズとしてリニューアルしたもの。

減光範囲はND4～ND64。フィルター枠の先端部と2つの調整ノブにより、減光量や偏光効果を調整できる構造は同じ。

従来製品と同様に金色のフィルター枠や前面と背面で同一のねじ径を採用している。

サイズは、既存の67mm、82mm、95mmに加え、新たに77mmを追加し、4サイズ展開となった。

KANIの「FSAWI Model」は、動画クリエイターNori Ito氏がプロデュースする「FSAWI」ブランドとのコラボレーションで企画された製品。

Premium 0# ND4-64 & PL 95mm FSAWI Model

ステップアップリング

Premium 0# ND4-64 & PL 67mm FSAWI Model：1万6,940円 Premium 0# ND4-64 & PL 77mm FSAWI Model：1万7,930円 Premium 0# ND4-64 & PL 82mm FSAWI Model：1万8,700円 Premium 0# ND4-64 & PL 95mm FSAWI Model：2万3,980円

また、既存のKANIステップアップリングに46-58mm、46-72mm、49-67mm、52-58mmが追加がされた。発売日は6月17日（水）。

いずれも半光沢の黒アルマイト仕上げを採用し、リング外周にはローレット加工を施している。

46-58mm Step-up ring

46-58mm Step-up ring：850円 46-72mm Step-up ring：1,000円 49-67mm Step-up ring：1,000円 52-58mm Step-up ring：850円