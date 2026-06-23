鈴木亮平、佐野勇斗、SixTONESジェシーら新旧TOKYOメンバー集結！劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』“絆ビジュアル”解禁

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劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）より新旧TOKYOメンバーが全員集合した“絆ビジュアル”が解禁された。

■“死者ゼロ”という使命を胸に…熱い信頼を感じさせる“絆ビジュアル”

2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。鈴木亮平演じる主人公の医師・喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念の持ち主。切迫した状況でも常に冷静沈着にメンバー達を引っ張り、患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく。

そして2026年夏、劇場版第3弾の公開が決定。鈴木亮平・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストがあらたに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされた。

さらに、これまでの劇場版2作に登場した杏と古川雄大（【YOKOHAMA MER】）、江口洋介・高杉真宙・生見愛瑠・宮澤エマ（【南海MER】）の出演や、かつて【TOKYO MER】として大活躍した中条あやみ、小手伸也、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）、フォンチー、伊藤淳史が全国のMER各チームに派遣されていることが発表されると、ファンの間で大きな話題となった。

そして、このたび、TOKYOチームの「オリジナルメンバー」と、本作で加わった「新メンバー」による“TOKYO MER オールスター”ともいうべき豪華な顔ぶれが勢ぞろいした“絆ビジュアル” が解禁。

場所は離れていても気持ちは繋がっている――。積み上げてきた歴史から、メンバー同士の強い信頼が感じられる胸熱ショットとなっている。

MER設立から5年――設立者である都知事・赤塚梓（石田ゆり子）が掲げた“死者を一人も出さない”という使命のもと、すべての命を守るために戦い続けてきたMERチーム。その意思を受け継ぐ新生TOKYOメンバーが、東京に襲い掛かる未曽有の危機に立ち向かう。高い高いハードルに挑む新メンバーは、MERの歴史を守り通すことができるのか。そして、各地に派遣されたオリジナルメンバーたちは、どんな活躍を見せるのか注目だ。

なお、『絆ビジュアル』解禁に合わせ、6月23日18時より、東宝公式YouTubeチャンネルにて『「TOKYO MER」KIZUNAムービー』が解禁。弦巻比奈を演じた中条によるナレーションとともに流れるのは、ドラマから最新作『CAPITAL CRISIS』までの、MERシリーズのメイキングムービーやオフショットの数々。MERファンにとっては懐かしさがこみ上げ、心動かされる映像となっている。

■鈴木亮平 コメント

東京で始まったMERが、やがて全国に広がっていく。これは、放送開始時より赤塚知事が、そして製作スタッフが語っていた夢でもありました。かつて同じERカーに乗り込んでいた仲間たちが、今は全国各地のMERで命の現場を率いている。そのことがTOKYO MERのチーフとして何よりも誇らしいです。比奈先生が、徳丸くんが、冬木先生が、ミンさんが、潮見先生が、そしてあの青戸先生が。厳しい撮影現場で、彼らはどんな酷暑や寒さにも耐えながら、いつも勇ましくカメラの前に立ってきました。離れていても、“死者を一人も出さない”という使命はひとつです。TOKYO MERのオリジナルメンバーたちが紡いできた絆がどのような形で未来へつながっていくのか、ぜひご期待ください。

■MERアニメ『GO! GO! TOKYO MER 緊急事態と戦う仲間達』に8匹の新メンバー加入＆新ユニフォームお披露目！

『TOKYO MER』のメンバーが、かわいい動物に変身してお届けするアニメ『GO! GO! TOKYO MER 緊急事態と戦う仲間達』。

新生【TOKYO MER】メンバーと【仙台MER】のアオト、【YOKOHAMA MER】のカモイ・モトマチの8匹があらたに仲間に加わった。さらにすでに登場していた、「ミン・トクマル・フユキ・ヒナ・シオミ」も新ユニフォームを着たビジュアルが解禁。本編とは異なる世界線で奮闘する「GO! GO! TOKYO MER」メンバーにも注目だ。

■映画情報

劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』

8月21日（金）公開

キャスト：鈴木亮平 賀来賢人 赤楚衛二 桜田ひより 津田健次郎 ファーストサマーウイカ 岩瀬洋志 ／ 菜々緒

江口洋介 ／ 高杉真宙 生見愛瑠 宮澤エマ ／ 杏

要潤 古川雄大 橋本さとし 渡辺真起子 鶴見辰吾 仲里依紗 石田ゆり子

脚本：黒岩 勉

監督：松木 彩

配給：東宝

(C)2026劇場版『TOKYO MER』製作委員会

■関連リンク

東宝MOVIEチャンネル

劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』作品サイト

https://tokyomer-movie.jp/