2022年の開幕以来、150万人以上の観客を魅了してきた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。

いよいよ12月27日(日)に閉幕を迎えるロングラン公演のラストイヤーを記念し、『王様のブランチ』とのコラボレーションによる特別番組「王様のブランチ特別編 舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ラストイヤー記念！赤坂散歩SP！」を6月28日(日)午後1時30分から放送することが決定した！ 劇場のある赤坂の街を巡りながら舞台の魅力に迫るほか、ハリー・ポッター役を務める藤原竜也・稲垣吾郎への直撃インタビューもお届けする。

ニッチェと舞台ハリポタキャストが巡る！ 観劇と一緒に楽しみたい赤坂の街

『王様のブランチ』レギュラーのニッチェと、舞台キャストよりハリー・ポッター役の上野聖太、ハーマイオニー・グレンジャー役の松井玲奈、ロン・ウィーズリー役の関町知弘が、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』とともに歩んできた魔法に包まれた街・赤坂を散歩。12月27日(日)の千秋楽公演までの成功を願って参拝した豊川稲荷をはじめ、観劇と一緒に楽しみたいグルメスポットなど、赤坂の名所を巡りながら舞台の魅力やキャストたちの素顔、そして閉幕まで半年に迫った今だからこそ語れる特別な想いをお届け。

ラストを飾るハリー・ポッター役 藤原竜也・稲垣吾郎に直撃インタビュー

さらに、これまでハリー・ポッター役を演じてきた歴代キャストであり、ラストイヤーで再び同役を演じる藤原竜也、稲垣吾郎に直撃インタビュー。

カムバックを控えた意気込みや、舞台用に書き下ろされたオリジナルストーリーの魅力、ロングランを乗り越えてきたからこそ語れる舞台裏を明かす。

12月公演までのチケット好評販売中！座席は先着順で選べる。予定枚数に達し次第、販売終了となる。