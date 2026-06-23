気象庁によりますと、本格的な夏を前に、非常に強い台風7号が日本方面へ向かっています。台風7号「メーカラー」はタイが提案した名称で、「雷の天使」を意味しています。

【画像を見る】ダブル台風のおそれも…台風7号・熱帯低気圧の今後の進路は？

マリアナ諸島付近には「台風のたまご」と呼ばれている熱帯低気圧も発生しており、あすにも『ダブル台風』となるおそれがあるということです。

これが日本に迫る台風7号の進路や移動速度にどのような影響を与えるのか、その動向に注意が必要です。

■現在の状況（23日午前9時）

気象庁によりますと、非常に強い台風第7号はフィリピンの東にあって、時速約10キロの速さで北西へ進んでいます。中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルとなっていて、風速25メートル以上の暴風域は110キロを伴ってすすんでいるということです。

■沖縄～西日本へ 台風第7号の予報

▼24日午前9時の予報

非常に強い勢力を維持したまま台風7号は沖縄の南へ達し、北北西へゆっくり進む見込みで、中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートル、全域170キロの暴風域を伴う見込みだということです。

▼25日午前9時の予報

強い勢力の台風7号は沖縄の南で、北北東へゆっくり進む見込みだということです。中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートル、予報円の半径は130キロとなる見込みだということです。

▼26日午前9時の予報

台風第7号は強い勢力のまま沖縄本島近海へ達し、北北東へ時速15キロで進む見込みだということです。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートル、予報円の半径は220キロと予想されています。

▼27日午前9時の予報

台風第7号は九州の南に達し、北東へ時速30キロで進む見込みだということです。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートル、予報円の半径は370キロで、南東側で460キロ、北西側で430キロの暴風域を伴う見込みだということです。

▼28日午前3時の予報

関東の東へ達し、速度を自動車並みに上げて、北東へ時速50キロで進むとみられています。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートル、予報円の半径は460キロになる見込みだということです。

■あすにも台風になる見込み 熱帯低気圧の予報

▼24日午前6時の予報

熱帯低気圧は台風になっている可能性があります。マリアナ諸島を西へ時速15キロで進む見込みで、中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、予報円の半径は130キロとなる見込みだということです。

▼25日午前3時の予報

フィリピンの東へ達し、西北西へ時速20キロで進む見込みで、中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートルとなるとみられています。

▼26日午前3時の予報

日本の南へ達し、北西へ時速20キロで進む見込みで、中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルとなるとみられています。

▼27日午前3時の予報

伊豆諸島近海へ達し、北北東へ時速45キロで進み、中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、予報円の半径は330キロとなる見込みだということです。

▼28日午前3時の予報

台風になっていた場合、この時点で温帯低気圧に変わるとみられ、日本のはるか東を東北東へ時速60キロで進む見込みだということです。

台風第7号や熱帯低気圧の接近に伴い、大雨や暴風、大しけ、高潮が発生するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。

令和8年5月から運用が始まった新しい防災気象情報である「レベル4大雨危険警報」などの発表にも留意し、周囲の状況や自治体から出される避難情報をこまめに確認してください。