【W杯2026】ヒロミ、チュニジア戦で勘違い「ずいぶんあるね…ここから」
タレントのヒロミ（61）が、23日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に生出演。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本vsチュニジア戦について、勘違いしていたエピソードを明かした。
【写真】めちゃくちゃ豪華な食事会ショットを公開したヒロミ
同試合は、日本時間21日午後1時にキックオフ。日本テレビで生放送された。試合は4対0の快勝で、番組はこの日の盛り上がりを伝えた。
MCのお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が「ヒロミさん、チュニジア戦すごかったですね」と話を振ると、ヒロミは当日の感動を振り返り、「俺なんかほら、もう日本テレビで10時半からなんとかって言ってたから、10時半からだと思ったら、『あ、1時からなの？』って」と、キックオフの時間を勘違いしていたことを告白。「ずいぶんあるね…ここからって。大変だよ、集中力切らさないように！」と笑いながら話した。
さらに「まあちょっと2戦目っていうのは…今まで代表ね、苦戦してましたから。油断しちゃダメよって言ってましたよね」「まあ、やるわけではないんですけどもね（笑）。ただ見る側としてもね、やっぱり」と話すと、共演者は笑いながら共感。山里も「（応援する側も）安心してちゃいけないって。見事な4-0でした」と締めくくった。
【写真】めちゃくちゃ豪華な食事会ショットを公開したヒロミ
同試合は、日本時間21日午後1時にキックオフ。日本テレビで生放送された。試合は4対0の快勝で、番組はこの日の盛り上がりを伝えた。
MCのお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が「ヒロミさん、チュニジア戦すごかったですね」と話を振ると、ヒロミは当日の感動を振り返り、「俺なんかほら、もう日本テレビで10時半からなんとかって言ってたから、10時半からだと思ったら、『あ、1時からなの？』って」と、キックオフの時間を勘違いしていたことを告白。「ずいぶんあるね…ここからって。大変だよ、集中力切らさないように！」と笑いながら話した。
さらに「まあちょっと2戦目っていうのは…今まで代表ね、苦戦してましたから。油断しちゃダメよって言ってましたよね」「まあ、やるわけではないんですけどもね（笑）。ただ見る側としてもね、やっぱり」と話すと、共演者は笑いながら共感。山里も「（応援する側も）安心してちゃいけないって。見事な4-0でした」と締めくくった。