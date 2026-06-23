6人組大人気ユーチューバー「東海オンエア」が所属する事務所「UUUM」は22日、同グループが拠点としている愛知・岡崎市とコラボした「ご当地ナンバープレート」事業を発表した。市制施行110周年を記念したもの。

市は「岡崎市制施行110周年をきっかけに、本市の持つ魅力をこれまで以上に広く発信するとともに、ふるさと岡崎に大きな愛情と誇りが持てる魅力あるまちづくりを目的に、全国の若い世代に人気の岡崎観光伝道師『東海オンエア』をモチーフにしたデザインの原動機付自転車のご当地ナンバープレートを製作します」と発表。UUUMがデザインを公開した。

デザインは、東海オンエアのキャラクター「ピースの二乗のあいつ」をベースに、愛知県在住のイラストレーター・みぞぐちともや氏が担当。岡崎城や市の木「みかわくろまつ」、市の花「さくら」といった岡崎の象徴が描かれている。

特徴的なのは、プレートの形状。「あいつ」が上部に飛び出したユニークなオリジナル仕様となっており、東海オンエアの個性と岡崎の魅力が融合した特別なナンバープレートに仕上がった。

交付対象は、申請時に原付の主たる定置場が岡崎市内にある人。交付枚数は2000枚の予定で、既にナンバープレートを持っている人も交換可能。交付に関する手数料は無料。希望番号の受付は10月1日から10月31日まで。12月中の交付開始を予定している。

同社は「岡崎の魅力と東海オンエアの個性が融合した、記念事業にふさわしい特別なナンバープレートにぜひご期待ください」と呼びかけた。