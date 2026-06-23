防カメに全身白服の不審人物…美容室のガラス割り現金盗む　半径150メートル内で4店舗連続被害…146万円相当盗難も　埼玉・和光市

埼玉・和光市で21日、ビル内の美容室のガラス扉が割られ、現金約5000円が盗まれた。周辺では同様の通報が相次ぎ、半径150メートル以内の4店舗で窃盗事件などが発生している。

警察は、同一犯の可能性もあるとみて調べている。

白い服の人物が店周辺を行き来

カメラがとらえたのは、21日午前0時過ぎ、埼玉・和光市にあるビルに入ってきた全身白い服の人物。

開いたままの傘と、左腕にはビニール袋を下げ、右手は何かを握っているように見える。向かった先にあったのは美容室。

夜が明け出勤した従業員が、「玄関のガラス扉が割られている」と通報した。

通報を受けた警察が確認したところ、店内で保管されていた現金約5000円が盗まれていたという。

防犯カメラには、白い服の人物の不審な行動が記録されていた。

一度は姿が見えなくなったかと思うと、壁から顔をのぞかせ、カメラの方をちらりと見る。

窃盗事件相次ぐ…同一犯の可能性も

その後、建物の外に出たかと思えば、店の方を気にするように行ったり来たり。

さらに再び引き返し、そのまま立ち去った。

周辺では同様の通報が相次ぎ、4つの店舗で窃盗事件などが発生している。現金と貴金属あわせて、146万円相当が盗まれた店もあった。

被害に遭った店舗はいずれも半径150メートル以内にあり、警察は同一犯の可能性もあるとみて捜査している。

（「イット！」6月22日放送より）