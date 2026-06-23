【DualSense ワイヤレスコントローラー アイコン ブルー スペシャルエディション】 8月6日 発売予定 価格：12,480円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー アイコン ブルー スペシャルエディション」を8月6日に発売する。価格は12,480円。

今回新たに発売されるのはPlayStationを象徴するブルーとネイビーのカラーリングが特徴の限定コントローラー。タッチパッドには光沢のあるPlayStationシェイプのパターンが施された青いDualSenseになっている。

予約は全国のPlayStation取扱店にて6月30日10時より開始を予定。なお、本商品の同梱物は本体と説明書のみで充電用のUSBケーブルは付属しない。

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