バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「SKZOO めじるしアクセサリー ソロキャンプ」を2026年6月 第4週 より発売する。全8種で価格は400円。

2026年6月 第4週 発売「SKZOO めじるしアクセサリー ソロキャンプ」(全8種・400円)

「SKZOO めじるしアクセサリー ソロキャンプ」は、Stray Kids公式キャラクターSKZOOのめじるしアクセサリー第2弾.。はキャンプの寝袋につつまれた姿がかわいいデザインだ。

○ラインナップ

Wolf Chan

Leebit

DWAEKKI

Jiniret

HAN QUOKKA

BbokAri

PuppyM

FoxI.Ny

Wolf Chan

Leebit

DWAEKKI

Jiniret

HAN QUOKKA

BbokAri

PuppyM

FoxI.Ny