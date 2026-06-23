ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は22日（日本時間23日）、グループリーグ第2節が行われた。アルゼンチンのリオネル・メッシ、フランスのキリアン・エムバペ、ノルウェーのアーリング・ハーランドと世界的スターFWの3人が得点。しかもそれぞれ2ゴールをマークした。第1節でも同じ日に得点の“競演”を果たしており、ネット上も大いに沸いた。

この日最初に行われたのがJ組のアルゼンチン―オーストリア戦。メッシはPKこそ失敗したものの、前半38分にメディナのクロスから左足で得点。試合終了間際にも追加点を決めた。初戦ではアルジェリア相手にハットトリックを達成しており、これで大会通算5得点。W杯通算でも18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて歴代単独トップに立った。

その後に行われたI組フランス―イラク戦では、エムバペが前半14分に左足でミドルシュート。これが先制ゴールになった。さらに後半9分にもゴール。エムバペも初戦のセネガル戦で2ゴールを挙げており、2戦連続の複数得点になった。

そしてハーランドだ。I組セネガル戦で1-0の後半3分に得点。さらに1点差に迫られた同13分には左からのクロスをダイレクトボレー。この日2得点目を決めた。メッシ、エムバペと同じく、ハーランドもイラクとの初戦で2ゴールを決めている。

この3人は前節も同じ日に複数得点。またもゴール競演となり、X上では日本ファンは「簡単に（見えるように）点取るよねー」「今日も、エムバペとメッシとハーランドのゴールショーを堪能」「スターがスターしてるわ！！」「お前らは複数得点しかできんのか」「得点王争いもたのしみすぎる！」「すごいとしか言えません」「朝からまた大暴れしてて草」「みーんな化け物」「三強すぎる」「全員しっかり点決めるのもやっぱり次元が違いすぎて凄い」「全員バケモンすぎる」などと興奮の声をあげていた。

現時点で得点王争いはメッシが5得点でリード。エムバペ、ハーランドが1差で追いかける。



（THE ANSWER編集部）