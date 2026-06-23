敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でツインズと対戦している。「1番・DH」の大谷翔平が17号先頭打者アーチを放って先制。しかし2回、「6番・右翼」で先発出場していたカイル・タッカー外野手が代走を送られ途中交代。球団から「腰のけいれん」が原因と発表され、現地ファンからは心配の声があがった。さらにダルトン・ラッシング捕手も脳震とうの疑いで交代した。

2回1死から四球を選び出塁したタッカー。続くエドマンの右安打で二塁に進んだが、二塁上で両ひざに手をつくと、最後は座り込んでしまった。ここで代走を送られ、コールと交代となっている。

29歳のタッカーは昨オフに大型契約でカブスから加入。今季は試合前まで打率.234、6本塁打、40打点をマークしていた。球団公式Xが「カイル・タッカーは腰のけいれんで交代した」と発表すると、米ファンから反応が相次いでいる。

「早く良くなって」

「IL入りかな」

「無事でありますように」

「今のところ失敗の契約」

「かわいそうに」

「ティブスかホスエ・デパウラかを昇格させろ」

さらに3回の守備からはラッシングがベンチへ下がり、ロビンソンがマスクをかぶった。球団は「脳震とうの可能性を排除するために交代した」と公式Xで伝えている。日本ファンは「タッカーに続いてアクシデント続きで心配だわ」「何があったの」「どうすんのこれ」などと反応。ドジャースの野手ではキケ・ヘルナンデスやテオスカー・ヘルナンデスらが負傷離脱中。これ以上のけが人は避けたいところだ。



（THE ANSWER編集部）