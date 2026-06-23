100均で名品見つけちゃった！こんなにおしゃれなの見たことない！実用性も抜群なキーホルダー

アウトドアやレジャーで瓶のドリンクを飲む際、蓋を開けるツールがないと困りますよね。でも、栓抜きを常に持ち歩くのもちょっと…。そんなときはセリアのキーホルダータイプをバッグにつけておけば安心！動物がモチーフのおしゃれなデザインですが、実力はお墨付き。瓶の蓋だけでなく、缶のプルタブも難なく開けられます！

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商品情報

商品名：キーリング付持ち運び栓抜き トカゲ・サメ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

【トカゲ】6.4cm

【サメ】10.8cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203215376

外出時の強い味方！セリアの便利なキーホルダー

アウトドアやレジャーなどで瓶のドリンクを飲む際に、蓋を開けるツールがなくて困った経験はありませんか？

そんなピンチにスタイリッシュに対応できるアイテム『キーリング付持ち運び栓抜き トカゲ・サメ』を、セリアで発見しました！

サメやトカゲを模したシルエットがおしゃれな栓抜きです。デザイン性が高いタイプが珍しいなと思い、試しに購入してみました。

キーホルダータイプなので、ポーチや鍵などに取り付けて持ち運べて便利です。

金具がリングタイプなので、ネイルアートをしている方はフックやカラビナなどを併用するといいかもしれません。

海外のグッズにあるようなスタイリッシュなデザインのため、バッグのファスナーなどに取り付けてもおしゃれ！

アルミ製なので、プラ製と違って耐久力があるのも嬉しいポイントです。

『キーリング付持ち運び栓抜き』の使用方法は？

よく見ると、瓶の蓋に引っ掛かる形になっています。では、早速まずはサメの実力をチェックしてみましょう。

瓶の蓋のフチにサメの下顎を引っ掛け、上顎を支点にして持ち上げます。すると、楽に蓋を取り外すことができました。

プルトップに挟み込めるような形になっているので、缶のプルタブを起こす際にも役立ちます。

鼻先の部分をプルタブに滑りこませることで、爪が短いときや、ネイルアートをしている時も楽に開けられて快適です。

トカゲは瓶の蓋のフチに足を引っ掛け、しっぽを支点にして持ち上げることでスムーズに開けられます。

もちろん、トカゲも缶を開ける際に役立ちます。しっぽをプルタブに引っ掛け、足を支点にして起こすことで開けられます。

ただし、小さい缶だと径が狭いため足が引っ掛からない場合もありますが、しっぽは掛けることができたためしっかりとプルタブを起こせました。

今回は、セリアの『キーリング付持ち運び栓抜き トカゲ・サメ』をご紹介しました。

便利なだけでなく、おしゃれに持ち運べるとはさすがセリア！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。