100均のこれ使ったらいい感じ！「もう失くさない！傷つけない！」高見えもバッチリなケース

アクセサリーをポーチなどにそのまま入れておくと失くさないか心配…。かといって、ジップ付き袋に入れるのも味気ないですよね。なんとダイソーで、アクセサリーを安心しておしゃれに持ち運べるケースを発見しました！アクセサリーを一時的に外したときの仮置き場にも。見た目にもこだわりたい方におすすめです。

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商品情報

商品名：ジュエリーケース（シンプル、6cm×6cm）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6cm×6cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480593180

アクセサリーの持ち運びに便利！ダイソーの『ジュエリーケース』

今回は、ダイソーで見つけた『ジュエリーケース（シンプル、6cm×6cm）』をご紹介します。筆者が訪れた店舗では、アクセサリー売り場に陳列されていました。

やわらかく、アクセサリーにやさしい質感の素材が使用されたアクセサリーケースです。外出先でも大切なアイテムを傷つけることなく、安心してスマートに持ち運べます。

合成皮革ですが、高見えするスウェード革のような素材が使用されていてクオリティの高さを感じます。110円（税込）と手頃な価格なので、汚れなどを気にせず気兼ねなく使えるのも嬉しいです。

小さなピアスや指輪をポーチにそのまま入れておくと、ふとしたときにスルッと脇からすり抜けて落ちないかやや不安…。筆者はこのケースに入れて、さらに化粧ポーチやバッグのポケットなどに入れるようにしています。

旅行先、温泉、スパ、ジムなどで、アクセサリーを一時的に外したときの仮置き場にも。そのままロッカーなどのポケットに置くと忘れたり失くしてしまう恐れがありますが、これを使えばその心配もありません。

かさばらない簡易的なアクセサリーケースですが、見た目にもこだわりたい方におすすめのアイテム。使うたびに気分も上がります！

今回は、ダイソーの『ジュエリーケース（シンプル、6cm×6cm）』をご紹介しました。

シンプルおしゃれなデザインなので、テイストを問わずどんな方でも使いやすいです。大切なアクセサリーを安心して管理できるので、ぜひゲットして使ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。