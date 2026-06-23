レベル高っ！「専門店で買うと高いのに！」500円とは思えない100均の高機能バッグ

ダイソーで見つけた推し活バッグのレベルが高くて驚きました！お気に入りの缶バッジを付属の台紙にセットし、クリア窓から見せながら持ち運ぶことが可能。バッグとしての作りもしっかりしており、必需品をしっかり持ち運べて、さらにショルダー紐の長さも調整可能です！これが500円で買えるのは奇跡かも♡

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商品情報

商品名：推し活バッグミニショルダー2WAYハンドバッグ（ブラック、アイボリー）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480872377

ダイソーの推し活ショルダーバッグが優秀！

今回は、ダイソーで見つけた『推し活バッグミニショルダー2WAYハンドバッグ（ブラック、アイボリー）』をご紹介します。筆者が訪れた店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。

嬉しい機能が付いた推し活バッグ、いわゆる“痛バ”です。ブラックとアイボリーが展開されており、今回はブラックを選びました。

価格は550円（税込）とお手頃！痛バは専門店で揃えると結構良いお値段なので、これはいいなと思って購入してみました！

一見すると普通のショルダーバッグですが、缶バッジ用シート付きで、お気に入りの缶バッジを見せながら持ち運ぶことができます。

中敷きの台紙があるので、自分好みに缶バッジをセットでき、バッグに直接穴を開けなくて済むのが非常に良いです。

透明な窓が付いているので、缶バッジを保護しながら安心して持ち運べるのもGOOD。

専門店で揃えるよりもかなりコスパが良いので、とりあえず痛バ作りを楽しんでみたい方や、推しのアイテムによってバッグを変えていろいろ作ってみたい方、たくさん痛バを作りたいという方にもおすすめです。

ショルダーバッグとしての使い心地は？

ハンドルや金具もちゃんと付いていて、バッグとしてのクオリティが高いです。中には仕切りが付いていて実用性も高く、推し活仕様のバッグながら必要な荷物もしっかりと持ち歩けます。

ショルダー紐は長さ調整できる点も注目ポイント！体型に合わせて調整ができて快適です。

実際に荷物を入れてみましたが、ミニ財布、フラグメントケース、サングラス、ボディーシート、スティックタイプの日焼け止め1本を入れてちょうどいいくらいでした。

バッグ自体が小さめではありますが、必需品は割と入るのでお出かけに十分使えます。

痛バとしてだけでなく、普通のバッグとしても十分頼りがいがあります。クリア窓の部分にスマホなどを入れても使い勝手が良いです！

ちなみに、スマホはバッグ内に入れたままでも操作することができました。

今回は、ダイソーの『推し活バッグミニショルダー2WAYハンドバッグ（ブラック、アイボリー）』をご紹介しました。

推し活が捗るだけでなく、バッグ自体も使いやすく優秀です！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。