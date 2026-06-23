レベル高っ！「専門店で買うと高いのに！」500円とは思えない100均の高機能バッグ
商品情報
商品名：推し活バッグミニショルダー2WAYハンドバッグ（ブラック、アイボリー）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480872377
ダイソーの推し活ショルダーバッグが優秀！
今回は、ダイソーで見つけた『推し活バッグミニショルダー2WAYハンドバッグ（ブラック、アイボリー）』をご紹介します。筆者が訪れた店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。
嬉しい機能が付いた推し活バッグ、いわゆる“痛バ”です。ブラックとアイボリーが展開されており、今回はブラックを選びました。
価格は550円（税込）とお手頃！痛バは専門店で揃えると結構良いお値段なので、これはいいなと思って購入してみました！
一見すると普通のショルダーバッグですが、缶バッジ用シート付きで、お気に入りの缶バッジを見せながら持ち運ぶことができます。
中敷きの台紙があるので、自分好みに缶バッジをセットでき、バッグに直接穴を開けなくて済むのが非常に良いです。
透明な窓が付いているので、缶バッジを保護しながら安心して持ち運べるのもGOOD。
専門店で揃えるよりもかなりコスパが良いので、とりあえず痛バ作りを楽しんでみたい方や、推しのアイテムによってバッグを変えていろいろ作ってみたい方、たくさん痛バを作りたいという方にもおすすめです。
ショルダーバッグとしての使い心地は？
ハンドルや金具もちゃんと付いていて、バッグとしてのクオリティが高いです。中には仕切りが付いていて実用性も高く、推し活仕様のバッグながら必要な荷物もしっかりと持ち歩けます。
ショルダー紐は長さ調整できる点も注目ポイント！体型に合わせて調整ができて快適です。
実際に荷物を入れてみましたが、ミニ財布、フラグメントケース、サングラス、ボディーシート、スティックタイプの日焼け止め1本を入れてちょうどいいくらいでした。
バッグ自体が小さめではありますが、必需品は割と入るのでお出かけに十分使えます。
痛バとしてだけでなく、普通のバッグとしても十分頼りがいがあります。クリア窓の部分にスマホなどを入れても使い勝手が良いです！
ちなみに、スマホはバッグ内に入れたままでも操作することができました。
今回は、ダイソーの『推し活バッグミニショルダー2WAYハンドバッグ（ブラック、アイボリー）』をご紹介しました。
推し活が捗るだけでなく、バッグ自体も使いやすく優秀です！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。