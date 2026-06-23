「出産時に父親は全く役に立たない。手を握って写真を撮るだけ」女性司会者、ベルギーFWの離脱を批判→番組側が謝罪「当グループの価値観とかけ離れた発言」【W杯】
フランス紙『レキップ』が、自社番組の女性司会者フランス・ピエロン氏の、ベルギー代表FWジェレミー・ドクに対する発言を謝罪した。英紙『The Guardian』や英公共法『BBC』が背景を伝えている。
マンチェスター・シティに所属する24歳のドクは、現地６月15日のエジプト戦（１−１）は先発したが、21日のイラン戦（０−０）は欠場。理由は体調不良と説明されていたなか、ロンドンで妻の出産に立ち会っていたようだ。
ドクは先日に「いつ生まれるかにもよるが、初めての子どもなので、絶対にその場に立ち会いたい。誰だって初めての子どもの誕生を見逃したくないだろう」と語っていた。
一方で、ピエロン氏は19日に、ドクに代わってワールドカップでプレーしいたと思っている選手は何百人もいると指摘。こう言い放った。
「子どもの頃の夢を叶えているのに、子どもの誕生に立ち会うためにその全てを捨ててしまうなんて――失礼な言い方だけど、父親が全く役に立たないという、吐き気がするような瞬間だ。彼はただ手を握って、写真を撮るだけだ」
ピエロン氏の発言は世界中で大きな注目を集め、炎上状態にあるなか、『レキップ』が６月21日に声明を発表。「フランス・ピエロンが、多くの視聴者に衝撃を与える発言を行ないました。我々は、当グループの価値観とはかけ離れたこれらの発言とは一線を画し、当該の選手、ひいては視聴者の皆様に深くお詫び申し上げます」と伝えた。
なお、ドクの妻は無事出産。ベルギー代表の公式Xは22日、祝福の言葉を寄せた上で「チームドクターの承認と同行のもと、ジェレミーはこの特別な瞬間に妻のそばに寄り添うためロンドンへ向った。ジェレミーは明日夕方、シアトルでチームに合流し、次のニュージーランド戦に向けた準備を続ける」と報告した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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マンチェスター・シティに所属する24歳のドクは、現地６月15日のエジプト戦（１−１）は先発したが、21日のイラン戦（０−０）は欠場。理由は体調不良と説明されていたなか、ロンドンで妻の出産に立ち会っていたようだ。
一方で、ピエロン氏は19日に、ドクに代わってワールドカップでプレーしいたと思っている選手は何百人もいると指摘。こう言い放った。
「子どもの頃の夢を叶えているのに、子どもの誕生に立ち会うためにその全てを捨ててしまうなんて――失礼な言い方だけど、父親が全く役に立たないという、吐き気がするような瞬間だ。彼はただ手を握って、写真を撮るだけだ」
ピエロン氏の発言は世界中で大きな注目を集め、炎上状態にあるなか、『レキップ』が６月21日に声明を発表。「フランス・ピエロンが、多くの視聴者に衝撃を与える発言を行ないました。我々は、当グループの価値観とはかけ離れたこれらの発言とは一線を画し、当該の選手、ひいては視聴者の皆様に深くお詫び申し上げます」と伝えた。
なお、ドクの妻は無事出産。ベルギー代表の公式Xは22日、祝福の言葉を寄せた上で「チームドクターの承認と同行のもと、ジェレミーはこの特別な瞬間に妻のそばに寄り添うためロンドンへ向った。ジェレミーは明日夕方、シアトルでチームに合流し、次のニュージーランド戦に向けた準備を続ける」と報告した。
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