◇FIFAW杯北中米大会（2026年6月22日）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の11日目が22日（日本時間23日）に行われた。アルゼンチンのFWリオネル・メッシ（38）とフランスのFWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が複数ゴールを決めてファンを大興奮させた。

1次リーグJ組の前回王者アルゼンチン（同1位）はオーストリア（同24位）と対戦。“神の子”が2戦連続で見せた。前半38分、DFメディナの左サイドからの折り返しにゴール正面へ走り込み、左足で蹴り込んだ。右拳を大きく振り、チームメートと抱き合って喜びを分かち合うと、両手で何度もガッツポーズ。そしてクローゼ（ドイツ）が持つ最多16得点を更新する通算17得点目で単独最多に浮上。

後半アディショナルタイムの50分にも2点目を挙げ、試合中に自身の記録更新に成功した。この2得点でアルゼンチンは2―0で快勝で2連勝とした。

1次リーグI組第2戦では、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）と対戦。A代表通算100試合目となったFWエムバペが大暴れした。前半18分、エリアの外から左足で豪快なミドルシュートを決め先制弾。今大会初となる悪天候により一時中断。約2時間も待機時間が発生するアクシデントが発生したが、エムバペには関係なかった。

後半9分、相手ゴール前でのパスミスをFWデンベレ（パリSG）が奪ってラストパス。これに反応したエムバペが難なく押し込み2戦連続の2得点をマークした。フランスは3―0の完勝で2連勝を挙げた。