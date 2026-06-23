根強い人気を誇るハーフタレント界に新たな“大物”が登場した。ドイツとアイルランドのハーフである米国人の父と、日本人の母の間に生まれたモデル・シュナイダー飛夢（２３）。抜群のルックスと赤裸々トークが話題となり、２３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜、後８・００）にも出演するなど躍進を続けている。

ハワイで生まれた後、すぐに帰国し幼少期は栃木県で暮らした。当時を「多分、目立ってはいたし、『かわいい』って言われながら生きてきた」と回想。昔からテレビっ子で、「テレビの中は、すごいキラキラして見えてた。今はいろんな大人の事情とか見えてきたけど（笑）」という中で「皆の目標にされる方たちがたくさんいて、私も『そっち側』になりたかった」と、芸能界への憧れを抱いた。

９歳の時、父親が１人で住んでいたハワイに再び移り住み、１６歳で「制服を着てみたかったし、モデルもしたかったから、高校生の時に日本に来たいと思って」と単身帰国。都内で１人暮らしをしながら活動をスタートさせた。驚くほどの行動力だが「もう１６歳だから、何でもできちゃうんだ！っていう感じで」と、あっけらかんと語った。

そんな強心臓の持ち主ながら、「さんま御殿」の収録では持ち味を発揮できなかったと悔やむ。「粗相しないように頑張ったけど、してたみたいで…。他の方のお話には入れたけど、自分のエピソードは話せなかった」と振り返った。

苦い経験も経て、今後もテレビの世界で活躍をしたいという。一番出たい番組を日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜、後７・５８）とし、「“出川ガール”とか、いとうあさこさんが好きだから『同好会』の方でもいい」と意気込み十分。さらに本業のモデルや、洋服のデザインにも意欲を見せつつ、「ピュアな人間だと思うので、なるべく（業界に）染まらないようにするから、そういうところを応援してほしい」と晴れやかに笑った。（福島大輔）

◆シュナイダー飛夢（しゅないだー・ひめ 本名＝シュナイダー・ラクシュミー・エリザベス・ひめ・カレイアロハホオラエケナル）２００２年１１月３０日生まれ。米ハワイ州出身。２歳から９歳まで日本で過ごし、再びハワイへ。１６歳で単身帰国し、民間スクール・ＢＬＥＡ学園を卒業後に本格的に芸能活動を開始。Ｚ世代に大人気のブランド「ＥＶＲＩＳ」「ＡＣＬＥＮＴ」のＥＣモデルを務める。身長１６３センチ。Ｂ７９Ｗ５６Ｈ８２。