【Ray】2026年8月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！

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今月も、アンケートにお答えいただくと抽選でプレゼントが当たります！

今月のPresent

YSL BEAUTY（イヴ・サンローラン ビューティ）の「新作リップ＆透明感ファンデーション」

毎日のメイクを格上げするごほうびコスメ

▷2点をセットで1名様

体温でとろける濃密な“シロップツヤ”リップから新色がお目見え。バブルガムのように甘いカラーで、ふっくらとボリューミーな仕上がりに。

白光肌を叶えるクッションファンデは、ヒアルロン酸配合。一日中うるおいが続くのがうれしい。心ときめくピンクのパケも魅力。

〈右から〉YSL ラブシャインキャンディグレーズ 18 6,050円（6/26 発売）、ラディアントタッチグロウパクト B10 11,440円／ともにイヴ・サンローラン・ボーテ

SALONIA（サロニア）の「ツヤっとまとまるストレートアイロン」

湿気が多い日のうねり対策に

▷3名様

独自のプレートの効果でアイロン使用後でも髪の水分量が上がり、カラー退色や広がりを抑制してくれるすぐれもの。ダブルマイナスイオンがダメージ毛をケア。

温度設定は60〜210°Cと幅広く、ダメージ状態や髪質にあわせたスタイリングができるのもうれしいポイント。

グロッシーケア ストレートヘアアイロン 7,678円／SALONIA（I-ne）

ROAlív（ロアリブ）の「ドライ＆ダメージヘア用シャントリセット」

髪にもスキンケアレベルのお手入れを♡

▷2点をセットで3名様

サロン帰りのような美髪を叶えるヘアケアシリーズ。保湿力が高く、髪や頭皮に欠かせないビタミンやミネラルを含むはちみつ成分を配合。

洗いながらダメージケアできるシャンプーと浸透力抜群なクリーム状のトリートメントで、指通りなめらかな髪に。ぜひお試しあれ♡

〈右から〉シルキーロックシャンプー 300mL 3,630円、リペアロックトリートメント 220mL 3,850円／ともにロアリブ

回答の締め切り：7月22日（月）23:59まで

Ray8月号アンケート（PC・モバイル共用）

文／西田有里