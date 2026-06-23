マリメッコ プレフォール新作登場！人気バッグとチャームで楽しむ旬スタイル

フィンランドのデザインハウス「マリメッコ」から、プレフォール2026コレクションの新作レザーバッグが登場します。人気の「Gratha（グラサ）」シリーズには新型バッグやレザー小物が加わり、さらにブランド初となるバッグチャームもラインナップ。アイコニックな「Karla（カルラ）」シリーズには新色が仲間入りし、コーディネートの幅を広げてくれます。毎日のおしゃれを彩る注目アイテムをチェックしてみましょう♪

Grathaシリーズに新作が仲間入り

丸みを帯びたスクエアフォルムが魅力の「Gratha」シリーズに、新型のBowler GrathaとMini Gratha ショルダーバッグが登場します。

Bowler Gratha

価格：84,700円（税込）

Mini Gratha ショルダーバッグ

価格：79,200円（税込）

さらに、レザーシリーズからは実用性の高い小物も展開。

Unikko Gratha ショルダーバッグ

価格：93,500円（税込）

Unikko ポーチバッグ

価格：26,400円（税込）

Unikko ポーチウォレット

価格：17,600円（税込）

Unikko カードホルダー

価格：14,300円（税込）

柔らかく上質なレザーを使用しながらも、しっかりとしたフォルムをキープ。オンオフ問わず活躍する洗練されたデザインは、大人の女性のワードローブにぴったりです。

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初登場のバッグチャームにも注目

Rantakukka チャーム

価格：14,300円（税込）

Kukasta kukkaan チャーム

価格：14,300円（税込）

Utakka チャーム

価格：14,300円（税込）

今回のコレクションでは、新たにバッグチャームの展開がスタートします。ふっくらとしたパディング仕様に、それぞれのデザインを刺繍で表現した特別感のあるアイテムです。

Grathaシリーズと合わせるのはもちろん、普段使いのトートバッグやキャンバスバッグ、リュックなどにプラスするだけで印象が変化。気分やファッションに合わせて楽しめるのも魅力です。

バッグのアクセントとして取り入れれば、いつものコーディネートがぐっと華やかになります♡

Karlaシリーズは新色でさらに魅力的に

Pikku Karla バッグ

価格：50,600円（税込）

キャンディの包み紙から着想を得たユニークなフォルムで人気の「Karla」シリーズにも新作が登場します。

プレフォール2026では、オフホワイト、ブラウン、ワインレッドの新色を展開。上品で落ち着いたカラーリングは秋冬コーデにもなじみやすく、デイリーからお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。

丸みのあるシルエットとコンパクトなサイズ感が特徴で、持つだけでスタイリングに洗練された印象をプラス。マリメッコらしい遊び心と実用性を兼ね備えたアイテムです。

※インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

発売情報をチェック

マリメッコのプレフォール2026コレクションは、2026年7月10日（金）より全国のマリメッコストアおよび各オンラインストアにて順次発売されます。

バッグから小物、チャームまで幅広く揃う今回のラインナップは、自分へのご褒美にもギフトにもおすすめです。

お気に入りのバッグにチャームをプラスして、自分らしいアレンジを楽しんでみてはいかがでしょうか。