人生で一番大きい買い物ともいわれる住宅の購入。自分の家を持つという喜びに加えて、賃貸にはない設備。魅力が多い一方で、入居後に思わぬ問題に直面し、「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも少なくないようです。なかには、毎日の生活そのものが苦痛になり、「人生最大の買い物」が「悲しすぎる買い物」に変わってしまう人も――。

駅徒歩5分・2LDKの「理想のマイホーム」を手に入れた夫婦

「あんなに満足していた我が家が、今や地獄です」

都内のIT企業に勤める会社員・内藤さん（38歳）は3年前、同い年の妻と結婚。賃貸マンションに暮らしていましたが、自分たちのライフスタイルに合った、一生モノの拠点を構えようと、マイホームの購入を決意しました。

「僕たちは子どもを持たない選択（DINKS）をしています。だから広い戸建ては必要ない。老後まで快適に暮らせる『駅近でコンパクトな利便性』を最優先にしました」

家を探し始めて約1年。ようやく見つけたのは、住み慣れたエリアにある駅徒歩5分、築4年の築浅中古マンションでした。2人の在宅勤務スペースも確保できる完璧な間取りです。

2LDKで価格は4,800万円。頭金500万円で30年ローンを組みました。返済額と修繕積立金、管理費を含めると毎月の住宅費は約17万円。将来のライフプランを何度もシミュレーションし、「夫婦で働き続ければ支払える」と返済計画を立てました。

「これ以上ない理想の物件に出会えたと、夫婦で手を取り合って喜びました。内覧のその日に申し込みを済ませたほど。一生ここに住もうねと、ワクワクしていたんです」

しかし、そんな最高のスタートからわずか1年半後、平穏だった2人の生活は崩れ去ることになります。

「何、この音…」上階住人の引っ越しで環境一変

平穏を破ったのは、真上の部屋の住人が変わったことでした。以前住んでいた老夫婦が退去し、新しく引っ越してきたのは、4歳と2歳の子どもがいる4人家族。最初の挨拶では丁寧な印象で、内藤さん夫婦も笑顔で応じたといいます。

しかし、悪夢はすぐに始まりました。

「頭上からピアノの音が聞こえるようになったんです。それも、お世辞にも上手とはいえなくて。同じフレーズを何度も間違えては止まり、また最初からやり直す。ヘッドホンをしても、振動音が響いてきて……」

さらに内藤さん夫婦を追い詰めたのが、夕方から夜にかけて激しくなる、子どもの足音と生活音でした。

「ソファかベッドから直接飛び降りているような、『ドンッ！』という衝撃音。それが何度も繰り返されるんです。おもちゃを床にぶちまけるような音や、引き戸を力任せに閉める振動も部屋全体に響く。以前住んでいた賃貸のほうがよっぽど静かでした」

内藤さんは管理会社を通じて、何度も状況を伝えました。しかし、「気をつけますが、子どものすることなので」「マットは敷いています」という返答。注意が入った直後は少し静かになるものの、すぐに元通りに。

精神的に先に限界を迎えたのは、妻でした。

「いま彼女は実家に避難中です。静かな時間帯でさえ『また、あの音が鳴るんじゃないか』と天井を見上げるようになって、体調を完全に崩してしまったんです。『賃貸のほうがよかった、すぐ引っ越せるのに』とまで言っていて……」

内藤さんは深い溜息をつきます。

「あんなに話し合って、1年も探して納得して買った家なのに、何のために高いローンを払っているのかわからなくなりました。他の条件は最高だから、手放すのも悔しくて。まだ動けずにいます」

「一生ここに住む」と思っていても、リセールバリューを考えるべき理由

全国宅地建物取引業協会連合会が発表した「2024住宅居住白書」では、「あなたは『持ち家派』ですか『賃貸派』ですか」という問いに対して、持ち家派（マンション・集合住宅と一戸建ての合計）が63.3％。一方の賃貸派は20.1%（同合計）で、持ち家派のほうが圧倒的に多くなっています。

持ち家は人生で一番大きな買い物とも言われます。「ここに死ぬまで住む」……そう覚悟を決めて買う人も多いでしょう。

しかし、どんなに高いお金を払っても、集合住宅である以上、上階にどんな人間がやってくるかまではコントロールできません。だからこそ、「売るつもりはない」と思っていても、リセールバリューを意識することは欠かせません。

内藤さんも、「一生住むつもりでした。でも、今は駅近で売れやすい家を選んでおいてよかったと思う。まだ迷っていますが……それだけは救いですね」と語ります。

売却や賃貸への転用が容易な好立地だからこそ、いつでもリセットできる選択肢が残されています。内藤さん夫婦が最優先にした「駅から近い家」という条件は、彼らを救う“蜘蛛の糸”となるかもしれません。