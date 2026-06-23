安全性能が進化したハスラー タフワイルド

スズキは、軽乗用車「ハスラー」および「ハスラー タフワイルド」の一部仕様変更したモデルを、2026年5月27日から販売しています。

そのうちハスラータフワイルドの最上級4WDグレードは、どのような特徴を備えているのでしょうか。

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ハスラーは、2014年に初代モデルが誕生しました。広い室内空間をもつ軽ワゴンとSUVを融合させた新ジャンルのクロスオーバーとして親しまれているクルマです。

日常使いからアウトドアまで活躍する実用性の高さから、幅広い層のユーザーから支持をを獲得しており、2026年3月には国内累計販売台数100万台を達成しました。

現行ハスラーは2020年1月に発売された2代目で、新世代プラットフォーム「HEARTECT（ハーテクト）」の採用により、広い室内空間と優れた操縦安定性が両立されました。

アプローチアングルやデパーチャーアングルを拡大して高い走破性を実現したほか、荷室側から操作可能なリヤシートスライド、防汚タイプラゲッジアンダーボックスなどを備えて使い勝手を進化させています。

エクステリアは垂直に近い角度で立つピラーとロングルーフにより、力強く頑丈なハスラーらしいイメージを表現。インテリアはタフな世界観を演出する3連インパネカラーガーニッシュが採用されています。

パワートレインにはNA（自然吸気）車にR06D型エンジン、ターボ車にはR06A型エンジンを導入し、全車にマイルドハイブリッドシステムが採用されました。駆動方式はFFと4WDがそれぞれ全車で選択可能です。

安全装備として、夜間の歩行者も検知する衝突被害軽減ブレーキ「デュアルカメラブレーキサポート」や「後退時ブレーキサポート」が搭載されています。

その後、2024年には一部仕様変更とともに、タフで存在感のあるデザインに仕上げた「ハスラー タフワイルド」を新たに設定。

そして2026年5月27日の一部仕様変更では、安全性能の進化とともに、ハスラー及びハスラー タフワイルドのフロントグリルが刷新されています。

現在のハスラーシリーズのグレード構成は、ベーシックな「HYBRID G」、上級仕様の「HYBRID X」および「HYBRID X ターボ」に加え、アクティブなキャラクターを強めた「タフワイルド」と「タフワイルド ターボ」がラインナップされています。

この展開のなかで、最も高い価格設定となる最上級グレードが、マイルドハイブリッドを搭載した4WDモデルの「タフワイルド ターボ（4WD）」です。

外観には、大胆なブロック形状の専用フロントグリルと「SUZUKI」のアルファベットエンブレムが採用され、タフで力強い表情が表現されました。ブラックメタリックの15インチアルミホイールやルーフレール、タフワイルドエンブレムも備わっています。

内装は、撥水加工を施したカーキステッチのファブリックシート表皮やドアトリムクロスに加え、マットカーキを基調とした専用インテリアカラーが採用され、アクティブな印象を高めました。

パワートレインには、660ccターボエンジンにマイルドハイブリッドを組み合わせ、トランスミッションにはCVTを採用。燃費性能はWLTCモード走行で20.4km／Lを達成しています。

安全面では、検知対象を車両や歩行者、自転車、自動二輪車に拡大し交差点での検知にも対応した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を新採用。

さらに、スズキの軽自動車で初めてブラインドスポットモニターとリヤクロストラフィックアラートが全車標準装備されました。

また、操作性を高めた全車速追従機能付きのアダプティブクルーズコントロール（ACC）や車線維持支援機能に加え、指先で操作できる電動パーキングブレーキやブレーキホールドも全車に標準装備されました。

この新しいハスラー タフワイルド ターボの4WD車の価格（消費税込）は204万8200円に設定されています。