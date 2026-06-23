◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦 ノルウェー―セネガル（２２日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）のＦＷアーリング・ハーランド（マンチェスターＣ）が、１次リーグ第２戦のセネガル（同１５位）戦に先発出場。１―０で迎えた後半３分にカウンターからラストパスをもらうと最後は左足ダイレクトで決めた。さらに同１３分、エリア内で左からのクロスに利き足とは逆の右足を合わせて２試合連続となる２点目を決めた。

ハーランドは初戦のイラク戦でＷ杯デビュー。前半だけで２点を決めて圧巻のスタートを切った。

ハーランドは長身１９５センチの２５歳ストライカー。８戦全勝だった欧州予選ではモルドバ戦の５ゴールなど１６得点を挙げ、母国を２８年ぶりの本大会へ導いた。

５歳だった２００６年に立ち幅跳び１６３センチを記録し、現在まで５歳児の世界記録となっている。父のアルフは元ノルウェー代表ＤＦで、母のグリー・マリタ・ブラウトは陸上の７種競技「ヘプタスロン」のノルウェー王者だった。ハーランドは１０代半ばの頃にハンドボールのノルウェー代表に招集された異色の経歴を持つ。

１５歳で母国ブリンのセカンドチームでプロデビュー。ノルウェー１部モルデを経て、オーストリア１部ザルツブルクでは１９―２０年に公式戦２２戦２８得点を挙げた。１９年にドイツ１部ドルトムントに移籍し、３シーズンで同８９戦８６ゴール。２２年に英プレミアリーグ・マンチェスターＣに移籍し、４季で３度の得点王に輝いた。

１９年のＵ―２０Ｗ杯（ポーランド）では、ホンジュラス戦（１２〇０）で衝撃の９得点。Ａ代表では同国歴代最多の５５得点をマークしている“怪物ＦＷ”だ。