テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、自動販売機について特集した。

飲み物の自販機が２０１４年は２４７万台だったが２０２５年は１９５万の稼働と現在、数が減っていることを報道。一方で念仏を唱える自販機など新しいタイプが登場していることなど魅力と進化を紹介した。

スタジオには「自動販売機専門家」として石田健三郎氏がゲスト出演した。 石田氏は全国各地の自販機を５０００台以上見続け１５年以上、研究してきた。

飲料の自販機が減っている理由を「２つぐらい大きく考えられる」とし「１つが販売チャンネルが多様化してしまっているということですね。コンビニエンストアが普及することによって、２４時間販売できるっていう自動販売機のメリットっていうのが薄れてきてしまった。あとは自動販売機で無人で買えるというメリットがあったんですけど、近年、あのセルフレジってたくさん出てるじゃないですか。あれもやっぱり無人で買えちゃうので、そこでパイを食い合っちゃう」と解説した。

続けて「理由の大きな２つ目が」とし「缶コーヒーの需要の減少なんですよね。自動販売機の主力商品って、いまだに缶コーヒーなんですけれども。コンビニエンスストアなどで本格的なコーヒーっていうの、最近では販売していますし。あとは、リモートワークの普及でそもそもオフィスに行かなくなった。オフィスで休憩中に缶コーヒーを飲むことが少なくなった。あと、喫煙者の方のお供として缶コーヒーっていうのは、ある意味セットだったんですけど、喫煙者の方自体が減っているので、それに合わせて、缶コーヒーの需要も減っている。イコール自動販売機の需要が減っちゃってるということになりますね」と解説した。

この解説に羽鳥慎一アナウンサーは「すごいですね。会社員の傍ら研究しているんですよね」と感嘆した。火曜コメンテーターで弁護士の菊間千乃氏は「専門家！納得しますね」と絶賛。ゲストコメンテーターで直木賞作家の今村翔吾氏も「めちゃくちゃ納得しました」と称賛していた。