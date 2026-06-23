【えっ、きゅうりだけ!? 】食パンに挟むだけで絶品シャキ旨サンドイッチ

紅茶の時間のお供として世界中で愛されるキューカンバーサンド（きゅうりのサンドウィッチ）。イギリス発祥のこのサンドイッチは、食パン・きゅうり・塩があれば自宅で本格的な味わいが楽しめるのが魅力です。今日は味付けのバリエーションが楽しい3つのレシピをご紹介します。

▼バターの風味がきゅうりを引き立てる「キューカンバーサンド」

きゅうりを千切りにして塩もみし、しっかり水気を絞ったら、溶かしバターを塗ったサンドイッチ用食パンにたっぷりのせて挟むだけ。マヨネーズなしの軽やかな仕上がりで、バターの香りがきゅうりのみずみずしさを引き立てます。

▼きゅうりをたっぷり堪能！マヨネーズ仕立ての「きゅうりだけサンド」

スライサーで薄切りにしたきゅうりを塩もみして水分をしっかり拭き取り、マヨネーズと塩こしょうで和えてマーガリンを塗ったパンに山盛りに挟みます。シンプルな材料ながら、一度食べたらやみつきになるおいしさ。きゅうりが大量にある時にも大活躍します。

▼クリームチーズのコクが絶妙！「きゅうりとクリームチーズのサンドイッチ」

塩もみしてしっかり絞ったきゅうりに、クリームチーズとマヨネーズを合わせてなめらかなフィリングを作ります。辛子を溶かしバターに合わせてパンに塗るひと手間が味の決め手。冷蔵庫で30分ほど休ませてからカットすると、断面もきれいに仕上がります。





きゅうりサンドの魅力は、シンプルながらも幅広い味のバリエーションの豊かさです。ぜひ紅茶と一緒に、おうちでゆっくり楽しんでみてください。