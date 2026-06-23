ユニオンツール<6278.T>は切削工具の専業メーカーとして抜群の競争力を持つ。プリント配線板ドリル（ＰＣＢドリル）ではグローバルベースで３割超とトップシェアを誇っているが、同商品に世界的なＡＩデータセンター建設ラッシュに伴う旺盛な需要が発現している。ＡＩサーバー基板（多層基板）の穴あけ工程でＰＣＢドリルが必須であり、そうしたなか、同社のドリルへのコーティング技術は他社とは一線を画していることから、価格支配力も非常に高い。業績も好調を極め、２６年１２月期は売上高が前期比２４％増の４９６億円、営業利益は同４９％増の１３０億円を見込み、いずれも大幅な過去最高更新が続く見通し。



株価は６月１６日に２万７１５０円の上場来高値を形成したが、そこから値幅にして３０００円程度ディスカウントされた時価近辺は押し目買い好機といえる。最高値奪回を通過点に、中勢３万円台をうかがう強調展開が期待できそうだ。（桂）



出所：MINKABU PRESS