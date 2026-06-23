「大腸がん」の初期症状は“あの変化”？発見を左右する３つのサイン【医師監修】

大腸がんを早期に発見するためには、定期的なスクリーニング検査と、症状が現れた際の精密検査を適切に組み合わせることが重要です。大腸内視鏡検査をはじめ、CTやMRIといった画像検査にはそれぞれ特徴と限界があります。ここでは、各検査方法の有用性と精度、そして検査を受けるうえで知っておきたいポイントについて詳しく解説します。

監修医師：

前田 孝文（南流山内視鏡おなかクリニック）

早期発見のための検査方法と精度

【経歴】2001年3月京都府立医科大学医学部医学科 卒業2001年4月～2003年3月京都府立医科大学附属病院外科研修医2003年4月～2005年3月京都府立与謝の海病院外科2005年4月～2007年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科2007年4月～2011年3月自治医科大学大学院2009年4月～2009年9月University of Southern California, Department Colorectal Surgery, research fellow2011年4月～2012年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科 臨床助教2012年4月～2021年9月辻仲病院柏の葉 臓器脱センター医長（2020年4月～）2015年～ 骨盤臓器脱外来担当2017年～ 便秘専門外来担当2021年10月 南流山内視鏡おなかクリニック（千葉県流山市） 開院2024年6月医療法人社団流輝会 設立【専門・資格・所属】医学博士日本外科学会 専門医・指導医日本消化器外科学会 専門医・指導医日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医日本大腸肛門病学会 専門医・指導医日本内視鏡外科学会 技術認定医（一般外科：大腸）消化器癌外科治療認定医身体障碍者福祉法指定医（ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害）

大腸がんの早期発見には定期的なスクリーニング検査と、症状がある場合の精密検査が重要です。それぞれの検査方法の特徴と限界を理解し、適切なタイミングで受診することが推奨されます。

大腸内視鏡検査の有用性と実際

大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入し大腸全体を直接観察する検査で、大腸がんの診断において最も精度が高い方法とされています。粘膜の微細な変化や小さな病変まで検出でき、異常が見つかった場合はその場で組織を採取して病理診断を行うことが可能です。また、前がん病変であるポリープを発見した際には、その場で切除することで将来的ながん化を予防できます。

検査前には腸管内を空にするための前処置(下剤の服用)が必要で、検査当日は絶食となります。検査時間は通常10～20分程度で、鎮静剤を使用することで不快感や痛みを軽減できます。検査の精度は観察者の技術にも依存しますが、熟練した内視鏡医による観察では、5mm以上のポリープやがんの検出率は90%以上と報告されています。

CT・MRI検査の役割と限界

CTコロノグラフィー(仮想大腸内視鏡検査)は、CT検査により大腸の三次元画像を構築し、腸管内を仮想的に観察する方法です。前処置は必要ですが、内視鏡の挿入が不要なため身体的負担が少なく、内視鏡検査が困難な患者さんにも適用できます。1cm以上の腫瘍やポリープの検出精度は内視鏡検査に近いとされていますが、小さな病変や平坦な病変の検出にはやや劣ること、また治療が必要な病変が見つかった場合に内視鏡検査が必要になります。

MRI検査は、進行がんの進展範囲や周囲臓器への浸潤、リンパ節転移の評価に有用です。特に直腸がんでは、肛門からの距離や周囲組織との関係を詳細に評価でき、手術方針の決定に重要な情報を提供します。ただし、早期がんやポリープのスクリーニングには適さず、内視鏡検査を補完する位置づけとなります。

まとめ

大腸がんの初期症状は見逃しやすいものの、血便や便の形状変化、排便習慣の異常といったサインに注意を払うことで早期発見の機会が得られます。特に40歳以上の方は定期的な便潜血検査を受け、異常が指摘された場合は必ず精密検査を受けることが重要です。また、リスク因子を踏まえた生活習慣の見直しも予防の一助となります。気になる症状がある場合は自己判断せず、早めに医療機関に相談し、適切な検査と評価を受けることをおすすめします。

参考文献

国立がん研究センターがん情報サービス「大腸がん（結腸がん・直腸がん）」

日本消化器病学会「大腸ポリープ｜ガイドライン一覧」

厚生労働省「がん検診」