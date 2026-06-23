開催：2026.6.23

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 5 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が23日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとヤンキースが対戦した。

タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するヤンキースの先発投手はゲリット・コールで試合は開始した。

2回表、9番 アリ・サンチェス 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 DET 0-1 NYY

3回裏、1番 ケビン・マクゴニグル 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでタイガース得点 DET 1-1 NYY、5番 スペンサー・トーケルソン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-1 NYY、6番 コルト・キース 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-1 NYY

4回裏、1番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 4-1 NYY

5回裏、4番 ライリー・グリーン 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでタイガース得点 DET 5-1 NYY

7回表、1番 アメド・ロサリオ 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 DET 5-3 NYY

試合は5対3でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのフラムバー・バルデスで、ここまで4勝5敗0S。負け投手はヤンキースのゲリット・コールで、ここまで2勝2敗0S。タイガースのベストにセーブがつき、3勝4敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 10:02:09 更新