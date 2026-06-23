Stray Kids海外男性アーティスト史上初となるMUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催決定
Stray Kidsが、MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催を発表した。
■Stray Kidsワールドツアー日本公演は7公演で計37万を動員する見込み
MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー『Stray Kids World Tour 』の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日・30日のMUFG STADIUM（国立競技場）2日間を皮切りに、9月5日・6日のバンテリンドーム名古屋、9月19日・20日の京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡まで、7公演の開催が発表された。日本7公演で計37万を動員する見込みだ。
MUFG STADIUM（国立競技場）での単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となるだけでなく、K-POP男性アーティスト史上においても初の記録となる。
ワールドツアー『Stray Kids World Tour 』は、ファーストラインナップとして日本公演7公演を含む全18公演の開催が発表され、韓国・香港・タイペイ・バンコク・シンガポールなどの国・地域を巡る予定。
Stray Kidsは、7月1日にライブBlu-ray『Stray Kids World Tour 』をリリースする。本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『Stray Kids World Tour 』から、2025年5月に開催された日本で初のスタジアム公演、静岡エコパスタジアムの模様を映像化したもの。ライブ本編には、冒頭の「MOUNTAINS」から、アンコールの「FAM」まで全31曲を余すところなく完全収録され、メンバーのMCやチャレンジ企画はもちろん、大きな話題となった「Truman (HAN & Felix)」「Burnin’ Tires (Changbin & I.N)」「ESCAPE (Bang Chan & Hyunjin)」「CINEMA (Lee Know & Seungmin)」の各メンバーユニット曲も収録される。
また【完全生産限定盤】の特典映像には、静岡エコパスタジアム公演のドキュメンタリーだけでなく、東京ドームや京セラドーム大阪を含む日本公演全10公演に密着した豪華ドキュメンタリーが2本立てで収録され、総尺5時間超えの豪華完全生産限定盤となっている。
■リリース情報
2026.07.01 ON SALE
Blu-ray『Stray Kids World Tour 』
■関連リンク
『Stray Kids World Tour 』特設サイト
http://straykidsjapan.com/runitjapan/
ライブBlu-ray『Stray Kids World Tour 』特設サイト
https://www.straykidsjapan.com/dominate_bd/
Stray Kids OFFICIAL SITE
https://www.straykidsjapan.com/
【画像】Stray Kids アーティスト写真