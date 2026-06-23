ノノガファイナリスト“ふみの”新曲「東京」がドラマ『Tokyo middle 30』主題歌に決定

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シンガソングライター・ふみのの書き下ろし楽曲「東京」が、7月22日より放送開始となるフジテレビの7月期水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌に決定した。

■「何気ない日々にそっと寄り添える曲になれば嬉しいです」（ふみの）

1月のデビューから間もなく、4月クールで放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日）に続き、2クール連続となるGP帯連続ドラマ主題歌を務める。

『Tokyo middle 30』は、中国で大ヒットを記録したドラマ『Nothing But Thirty』を原作に、日本版としてオリジナルリメイクされた恋愛ヒューマンドラマ。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京にやってきた女性3人が、恋、仕事、家庭――思い通りにはいかない現実に直面し、時に3人で泣き、助け合い、たわいないことで笑い転げながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語。

主題歌となる「東京」は、本作のために、ふみのが書き下ろした一曲。東京という街で人生と向き合う主人公3人の姿と重なるように、主題歌にも、にぎやかな“東京”の街の中で生きる人々がそれぞれに悩みや葛藤を抱えながら日々を重ねている現実に光を当て、どんな生き方も肯定し、そっと背中を押すメッセージが随所に込められている。

「東京の街に溢れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉しいです」と楽曲への想いを語るふみの。ふみのならではの優しく温かい歌声が物語を鮮やかに彩る。

なお、「東京」は7月1日放送の『FNS歌謡祭』にて初生披露を予定。また、本楽曲を使用した『Tokyo middle 30』のティザー映像も7月2日より公開される。

■ふみの コメント

この度、7月期新水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担当させていただくことになりました。

求める何かに向けてひたすらに奮闘する“今”を描いた私の4th Single 『東京』がドラマ『Tokyo middle 30』と一緒にこの夏を並走できること、本当に光栄に思います。

本楽曲は、いつか描いていた夢や希望の前に気づいたらある現実とのギャップに戸惑いや葛藤を感じながらも、歩みの止まることない日々（「今」）を歌っています。

東京の街に溢れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。

その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉しいです。

是非ドラマと合わせてお楽しみください！

■プロデューサー・鹿内植 コメント

『Tokyo middle 30』は35歳を題材にしていますが全ての女性たちの人生における喜びや悩み、決断や希望をテーマにしています。

10代だったあの頃、夢みていた未来に今、立っているのか？

そんな想いをのせて、10代のふみのさんに30代になった女性の想いを想像しながら楽曲を制作していただきました。

登場人物たちも10代からの親友3人。その3人が35歳で再会します。

個人的にふみのさんのイメージに“あきらめない自分”があります。

この物語の3人も、この楽曲とともに人生に真剣に向き合い、もがいて前に進む姿をお届けしたいです。

ふみのさん、最高に心に響く楽曲を有り難うございます。

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「よくあるはなし」

https://lnk.to/fumino_yh

■関連リンク

『Tokyo middle 30』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/middle30/

ふみの OFFICIAL SITE

http://fumino.b-rave.tokyo/