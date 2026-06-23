23日10時現在の日経平均株価は前日比172.13円（-0.24％）安の7万2181.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は581、値下がりは911、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は407.9円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、村田製 <6981>が33.39円、ファストリ <9983>が24.14円、イビデン <4062>が21.79円、味の素 <2802>が17.16円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を167.14円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が164.12円、東エレク <8035>が48.27円、ＴＤＫ <6762>が37.21円、太陽誘電 <6976>が15.08円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、水産・農林、保険、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には情報・通信、鉄鋼、食料が並んでいる。



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