ドジャースの主力選手に負傷者が続出している。22日（日本時間23日）に行われた敵地ターゲットフィールドでのツインズ戦でカイル・タッカー外野手が腰のけいれんで交代。塁上で苦悶の表情を浮かべ、試合途中で退いた。

さらに、離脱中のウィル・スミス捕手に代わってマスクを被っているダルトン・ラッシング捕手も脳震とうの検査のため交代。さらなる離脱者に地元メディアから落胆の声が溢れている。

■ファウルチップがマスクに直撃

今季のドジャースは、野手陣だけでも正捕手のスミスにテオスカー・ヘルナンデス外野手、エンリケ・ヘルナンデス内野手がそれぞれ負傷で離脱中。トミー・エドマン内野手がようやく戦列復帰を果たしたところで、さらなるアクシデントに見舞われた。

この日は、今季4年総額2億4000万ドルの超高額契約でチームに加入したタッカーが腰のけいれんで途中交代。第1打席、四球後の塁上で苦悶の表情を浮かべて俯き、その場に座り込んでしまった。さらに、ラッシングは相手打者のファールチップが当たり途中交代。球団からは脳震とうの検査を行うと発表された。



