２２日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」では、かっこいいと言われる芸人たちが集合し「芸人にかっこよさは必要？」と題してトーク。Ｍ−１ファイナリストが満を持して登場し、千鳥・大悟を失笑させた。

この日は、女性人気が高いイケメン芸人たちが集合。トップバッターにはＭ−１ファイナリストのさや香・新山が登場した。

自ら「ビジュアルの良さはプラスにしかなってないんで」と切り出し、若手時代はファンから「１５万円のダウンを２年連続で頂いた」とドヤ顔だ。

大悟は「こっち来て確かに聞くな。新山さんかっこいいって」と納得すると、調子にのった新山は「たまにビジュが良すぎて話入ってこないって（言われる）」と言いだし、大悟は「キムタクでも言わんぞ」と失笑した。

新山節は止まらず「女性人気があると、面白いんじゃなく、ワーキャーファン、実力はないと。でも僕には当てはまらない。面白さ、かっこよさ、確実に両面持ってしまっている」などと絶口調。大悟は「激イタやけどな」。

そして大悟は「初めてメシ行った日、覚えてる？」と新山に質問。「一番最初にエルメスの財布見せて『これ、今日買ったんすよ』って。お前ら絶対おもろないと思った」と新山の激イタエピソードを暴露。大悟は「結局おもろいやつとなったけど、すごい覚えてる」と振り返った。

また、エルフの荒川が「メガネ、めっちゃ似合いますねって、まだつけてないときに言ったら『まず素顔で世間を沸かすねん。メガネかけて２週目いくから』って」とこちらも激イタエピを暴露。だが新山は「２週目、爆速で走ってます！」と気にも留めない。

そして面白さもビジュアルも「両方出す。誰も到達してない双子山へ！」と宣言。大悟も爆笑していた。