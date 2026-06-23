6月23日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日は1日雨が降る見込みで、まとまった雨となりそうです。広く雨雲がかかっていますので、雨が降り続く見込みです。夜になると前線上の低気圧が進んできて、西から発達した雨雲がかかってきそうです。夜遅くには天草・芦北地方で激しい雨が降る恐れがあります。

今日の最高気温は熊本市で22℃の予想で、雨が降り続いて気温は上がらない見込みです。各地で4月中旬から下旬並みの気温になりそうです。

明日以降の天気

明日は今日よりも雨が激しく降る恐れがあります。未明から雨が激しくなって、大雨となる恐れがあります。明け方から朝の時間帯、天草地方など特に沿岸部を中心に非常に激しい雨が降るところがありそうです。1時間に50ミリの非常に激しい雨が予想されています。日中も断続的に激しい雨が降る見込みです。木曜日も雨が続く見込みで、総雨量が多くなりそうです。金曜日は少しやむ時間、落ち着いてくる可能性はあります。

土曜、日曜の天気は台風次第となります。土曜日から日曜日にかけて九州に近づいていくる見込みです。九州のどこを通っていくかという進路はまだ定まっていません。勢力がどれほど落ちるかもはっきりしていません。

明子のささやき

台風がもう1つ発生しそうです。台風7号の東側に熱帯低気圧があります。明日の朝までに台風に発達する見込みです。ただ、進路は早い段階で日本の東の海上を北上していく、東の方に曲がっていくという予想になっていますので、九州には直接の影響はなさそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。