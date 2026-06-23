◇W杯北中米大会1次リーグI組 イラク0―3フランス（2026年6月22日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、イラク（FIFAランク60位）がフランス（同2位）に0―3と敗戦。エースのFWアイメンが前半途中で負傷交代。悪天候により2時間以上も試合が中断するアクシデントにも襲われ開幕2連敗を喫した。

10大会ぶり2回目の出場を果たしたイラクだが第1戦はノルウェーに敗れ黒星発進。その第1戦でミスから失点を招いたGKジャラルがスタメンから外れ、代わってGKのB・アハメドが起用された。

試合は前半14分、FWエムバペにエリアの外から強烈なミドルシュートを決められ失点。先制されると同26分、エースのFWアイメンが負傷交代となるアクシデントに襲われた。

0―1とリードを許し前半終了を迎えると、今大会初となる悪天候により一時中断。約2時間も待機時間が発生するアクシデントが発生。観客も雷接近により退避。一時ガラガラとなる場面があった。

水の溜まったピッチでの戦いとなった後半は再開後9分、最終ラインでの痛恨のパスミスから失点。GKのB・アハメドと味方DFとの連係が合わず簡単にボールを奪われ、最後は再びFWエムバペにゴールを許した。

さらに同21分にも失点。2戦連続でGKが失点に絡む痛いミスが続き開幕2連敗。1次リーグ第3戦は26日（日本時間27日）にセネガルと対戦する。