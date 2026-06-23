堂安律がXで公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表の堂安律が23日、自身のXを更新。森保一監督やコーチ、スタッフ、選手が一堂に会した集合写真を公開した。ファンからは一体感を感じさせる構図に注目が集まっている。

一糸乱れぬ綺麗な光景が広がった。

森保監督を中央に、サムライブルーのユニホームを纏った選手たちが3列になって並び、その両脇に構えたのはコーチやスタッフたち。各々がカメラに向かって笑顔を見せた。全員が同じ方向に体を向け、見事に統率されて写った1枚だった。

チームのベースキャンプ地、米ナッシュビルの練習場で撮った「ザ・日本」と言える美しい整列写真。堂安が公式Xの投稿に「Team Japan」と綴って公開すると、一体感を感じさせる集合ショットにファンから続々と反響が寄せられた。

「まっすぐすぎる」

「めっちゃ綺麗に整列してるな」

「素敵な集合写真だ!!」

「この写真見てるとチームの絆がめちゃくちゃ伝わってきます」

「とても美しい」

日本は現在、1勝1分けの勝ち点4でグループFの2位。25日（日本時間26日）のスウェーデン戦で勝つか引き分ければ、自力でのグループ突破となる。



（THE ANSWER編集部）