エムバペは通算16ゴールでクローゼに並んだ

優勝候補の一角フランス代表が、雨天中断のアクシデントも乗り越えて2連勝を飾った。

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月22日にグループリーグI組の試合が行われ、フランスがイラク代表に3-0で勝利した。

米フィラデルフィアで開催されたゲームは、試合前から豪雨があり会場のオープンが延期されていた。試合は予定通りの時刻にキックオフされ、フランスは前半14分に右45度付近からエースFWキリアン・エムバペが左足の強烈ミドルを決めて先制に成功した。これがフランス代表での100試合出場になったエムバペは、初戦のセネガル代表戦から2試合連続ゴールになった。

その後もフランスがゲームを支配して進めていた中で、前半23分イラクは絶対的なエースFWアイメン・フセインが内転筋を気にするような仕草で負傷交代になるアクシデントで、さらに厳しい状況に追い込まれた。そして、前半30分前後から会場では強い雨が降り出した。

ハーフタイムには雷雨によりゲームの中断が発表された。今大会ではスタジアムから8マイル（約13キロ）以内に落雷が観測された場合、試合は30分間中断され、ファンは安全な場所に誘導されるという規則が定められている。この30分間は最後の落雷が観測された時点からとなるため、30分間のカウントが進む間に次の落雷があればリセットされる。

今大会のゲームが悪天候により中断されるのはこれが初めてとなり、ハーフタイムを含め約2時間の中断で後半がスタートした。すると後半9分、イラクがゴールキックを後ろからつなごうとしたところでフランスのFWウスマン・デンベレがカットしてエムバペにラストパス。これを難なく決めたエムバペは、W杯での通算を16ゴールとして、大会前まで最多記録を保持していた元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼに並んだ。

さらに後半21分にはデンベレが追加点を奪った。2024-25シーズンにバロンドールを獲得したアタッカーは、これがW杯での初ゴールになった。盤石の状態を築いたフランスはこのまま3-0で試合を終え、決勝トーナメント進出を決めた。（FOOTBALL ZONE編集部）