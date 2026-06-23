東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」。

同ブランドから、夏のお出かけにぴったりの“アームカバー”全5種が登場します！

毎日の紫外線や暑さ対策としてはもちろん、夏の定番のびしょ濡れイベントでも役立つ機能性が満載のアイテムです。

Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン アームカバー

価格：各3,080円（税込）

素材：ポリエステル

種類：全5種

販売店舗：Plus Anq（プラスアンク）公式オンラインショップ

毎日の紫外線から腕をしっかり守るUVカット機能を備えた、お出かけの必須アイテム“アームカバー”。

指の第一関節（半分）まで布地で覆うハーフカバー設計を採用し、うっかり日焼けしやすい指先の手前まで隙なくガード！

指先はオープン仕様になっているため、スマートフォンの操作や細かな手作業も着けたままスムーズに行えます。

シーンにあわせて、柄を手のひら側にすることもできます。

生地自体も高い伸縮性を持っているため、腕の曲げ伸ばしにストレスなくフィットしてくれます。

さらに、触るとひんやり心地よい“冷感素材”を採用しており、暑い日でも驚くほど涼しく一日中ストレスフリーな着け心地をキープ。

軽くて乾きやすいポリエステル素材を使用しているので、汗をかいてもすぐに乾きます。

今回は、5種類のデザインを紹介していきます。

『モアナと伝説の海』デザイン

主人公の「モアナ」がこぶたの「プア」をぎゅっと抱きしめている、温もりあふれるデザイン。

手元を見るたびにハッピーな気分を運んでくれます。

ナチュラルで肌なじみの良いベージュカラーを採用。

ぴったりしすぎない絶妙なサイズ感で大人のデイリーカジュアルに自然にマッチします。

『ノートルダムの鐘』「エスメラルダ」デザイン

手の甲部分に、「エスメラルダ」の美しいシルエットをワンポイントで上品に表現。

キャラクター感を控えめに抑えたシックなデザインになっており、大人のデイリーコーデに洗練された印象をプラスしてくれます。

『三人の騎士』デザイン

『三人の騎士』の「ドナルド」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」が仲良く並んだデザイン。

お揃いのソンブレロをかぶって賑やかな印象に。

腕のラインを気にせずカジュアルにもシックにもスタイリングでき、お出かけのたびにワクワクするような楽しさをプラスしてくれます。

『くまのプーさん』デザイン

バッターボックスでバットを構える「プーさん」とキャッチャーの「ピグレット」のデザイン。

遊び心のあるデザインが、手元を見るたびに心をほっこりと癒やしてくれます。

肌なじみが良く、どんなコーディネートにも合わせやすい万能なベージュカラーです。

『ベイマックス』デザイン

寝転んだ「ベイマックス」と、その上で気持ちよさそうに眠る猫の「モチ」のイラストを描いた、見つめるたびに心が癒やされる愛らしいデザイン。

ベースにはコーディネートを引き締めるシックな定番のブラックカラーを採用。

腕をすっきりと見せてくれるため、スタイリッシュに着用できます。

かわいさと機能性を兼ね備えたアームカバーで、夏のお出かけを思い切り楽しめそう！

Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザインの“アームカバー”の紹介でした☆

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