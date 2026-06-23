台湾ランタンと夜市グルメが前橋に集結！ 道の駅まえばし赤城"台湾フェア2026"

記事ポイント 2026年7月4日・5日、道の駅まえばし赤城で「台湾フェア2026」を開催テーマは“夜市”で、台湾グルメ・文化体験・ステージイベントが2日間集結GWに絵付けした台湾ランタンがフードコートを彩り、夜市の雰囲気を演出 2026年7月4日・5日、道の駅まえばし赤城で「台湾フェア2026」を開催テーマは“夜市”で、台湾グルメ・文化体験・ステージイベントが2日間集結GWに絵付けした台湾ランタンがフードコートを彩り、夜市の雰囲気を演出

道の駅まえばし赤城が、2026年7月4日(土)・5日(日)に「台湾フェア2026」を開催します。

今年のメインテーマは“夜市”で、台湾グルメ・文化体験・ステージイベントが集結する2日間です。

開催時間は夜まで延長され、台湾夜市ならではの雰囲気が楽しめます。

共催は群馬県・前橋市・群馬県台湾総会が務めます。

道の駅まえばし赤城 “台湾フェア2026”

日程：2026年7月4日(土)10:00〜19:00、7月5日(日)10:00〜18:00場所：道の駅まえばし赤城（群馬県前橋市田口町36番地）主催：道の駅まえばし赤城共催：群馬県・前橋市・群馬県台湾総会各店舗台湾グルメ提供期間：6月6日〜7月5日

道の駅まえばし赤城は、群馬県前橋市に2023年3月にオープンした道の駅です。

国道17号上武道路沿いに位置し、飲食・物販・農畜産物直売所・温浴施設・ドッグランなど多彩な施設を備え、地域交流の拠点として機能しています。

「台湾フェア2026」は昨年・一昨年に続く開催で、今年のメインテーマは“夜市”です。

道の駅内各店舗がオリジナルの台湾グルメを提供するほか、マンゴーの販売や台湾文化体験「赤城de台湾九分夜市」、市民団体によるステージ、ランタン展示も実施。台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示も行われます。

ゴールデンウイーク中に開催した「台湾ランタン絵付け体験」で来場者が絵付けした台湾ランタンがフードコートや直売所を彩り、夜市の風情を演出。会場に独特の雰囲気をもたらします。

夜まで延長された開催時間とランタンの灯りが、前橋に台湾夜市の空気を醸し出す演出となっています。

前橋・赤城らーめん翔鶴「台湾王道セット」

前橋・赤城らーめん翔鶴は、台湾フェア向けに「台湾王道セット」を用意しています。

同店はフェア期間中に複数の台湾メニューをラインナップ。「タンツーメン」とあわせて2種類の台湾麺が道の駅内で楽しめます。

台湾ソーセージ

台湾ソーセージは、台湾フェア期間中に道の駅内で提供されるグルメのひとつです。

大根餅

大根餅も台湾フェア期間中の提供メニューとして道の駅内に登場。期間限定の一品です。

地産地消食堂アカギメシ 群馬県産やまと豚のパイコ

地産地消食堂アカギメシでは、群馬県産やまと豚を使ったパイコが台湾フェアの限定メニューとして登場します。

店名が示すとおり群馬県内の食材を使う食堂が、台湾フェアに合わせて台湾風のアレンジを加えた一品を提供。地元食材と台湾の味が交わる一皿です。

前橋・赤城らーめん翔鶴「タンツーメン」

前橋・赤城らーめん翔鶴はフェア期間中、「タンツーメン」も提供しています。

「台湾王道セット」とともに、同店では2種類の台湾麺メニューから選べます。

Botanical cafe KING-GOD

Botanical cafe KING-GODは、台湾フェア向けに豆花を提供します。

フェア期間中、同店舗で味わえる限定メニューです。

わぬき屋 マンゴー＆まえばしバナナスムージ

わぬき屋は、マンゴーとまえばしバナナを使ったスムージを台湾フェア向けに提供します。

フェアではマンゴーの販売も実施されます。

愛玉冰

愛玉冰は、台湾フェア期間中に道の駅内で提供される台湾スイーツのひとつです。

台湾風茶漬け卵

台湾風茶漬け卵も台湾フェア期間中の提供メニューとして道の駅内に用意されています。

台湾文化体験

「台湾フェア2026」では、グルメのほかに台湾文化を体験できるコーナーも用意されています。

「赤城de台湾九分夜市」の一環として、台湾式お茶入れ体験・ビン釣り・台湾式マッサージなど、台湾ならではのコンテンツが充実。訪れる人が文化を肌で感じられる構成です。

台南玉井郷

台南玉井郷のブースでは、台湾式お茶入れ体験が行われます。

台南市と前橋市の交流を背景に、台湾の茶文化を体感できます。

フェア会場内には台南市と前橋市の歴史に関するパネル展示も設けられます。

ビン釣り

ビン釣りは「赤城de台湾九分夜市」で楽しめる体験コンテンツのひとつです。

フェア会場内でグルメとあわせて体験できます。

台湾式マッサージ

台湾式マッサージも文化体験コーナーで受けられます。

夜まで続くフェア会場内で、台湾ならではのリラクゼーションを体験できます。

道の駅まえばし赤城の「台湾フェア2026」では、各店舗の台湾グルメを食べ歩きながら、お茶入れ体験やビン釣り、台湾式マッサージと多彩な体験が2日間にわたって楽しめます。

台湾ランタンに彩られた会場で、前橋にいながら台湾夜市の空気に浸れる2日間です。

道の駅まえばし赤城 “台湾フェア2026”の紹介でした。

よくある質問

Q. 「台湾フェア2026」の開催日時と場所は？

A. 2026年7月4日(土)10:00〜19:00と7月5日(日)10:00〜18:00に、道の駅まえばし赤城（群馬県前橋市田口町36番地）で開催されます。主催は道の駅まえばし赤城で、群馬県・前橋市・群馬県台湾総会が共催します。

Q. 各店舗の台湾グルメはフェア当日だけ食べられますか？

A. 道の駅内各店舗によるオリジナル台湾グルメの提供は6月6日から7月5日まで行われています。フェア当日(7月4日・5日)以外にも、期間中は台湾メニューを楽しめます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 台湾ランタンと夜市グルメが前橋に集結！ 道の駅まえばし赤城"台湾フェア2026" appeared first on Dtimes.