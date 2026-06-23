サッカー北中米Ｗ杯を現地観戦！夫の活躍に感激の面持ちで写真をアップした。

「あなたが何度も歴史を作るのを見るのは、なんて特権でしょう」と日本時間２３日にインスタグラムを更新したのは、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシの妻アントネラ・ロクソさん。

アルゼンチンはこの日の１次リーグＪ組第２戦でオーストリアを２―０で下し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。前半３８分、左からの折り返しをＦＷメッシが左足で流し込み先制。前半９分にはまさかのＰＫ失敗のミスも、自ら取り返した。メッシはさらに、後半アディショナルタイム５分にも、自らのシュートの跳ね返りを左足で押し込み、２点目。今大会２試合、５ゴール目で初戦のアルジェリア戦でのハットトリックと合わせ、Ｗ杯通算得点を１８に伸ばし、並んでいた元ドイツ代表ＦＷクローゼ（１６点）を引き離し単独トップとなった。

スタジアムで撮影した写真をアップ。ユニホーム姿でお腹をチラリと見せた一枚や、子どもたちと肩を組んだ写真も。フォロワーはロクソさんの美ぼうにくぎ付け。「きれい」「最高にかわいい」「なんて美しい！！」「完全に女神！！！美しい家族！！！」とほれぼれ。また「おめでとう。素晴らしい試合」「アルゼンチンで最も美しい家族」などの声が寄せられた。