◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦 フランス３―０イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）

前回大会準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）と同５７位のイラクが対戦し、０―３で敗れて２連敗を喫した。１０大会ぶり２度目の出場となるイラクは、これでＷ杯５戦全敗。悲願のＷ杯初勝ち点獲得はならなかった。

フランス相手に守備を固めて臨んだが、前半１４分にＦＷエムバペに先制点を許した。さらに、初戦のノルウェー戦でゴールを決めたＦＷアイメンが負傷により同２６分に交代する手痛いアクシデント。それでも直後の同２７分には途中出場のＦＷのＨ・アリがヘディングシュートを放つなど見せ場をつくったが、得点には至らなかった。

前半終了後には雷雨の影響で試合が約２時間中断。再開後の後半９分には、ＧＫへのバックパスが乱れたところをエムバペにこの日２点目を許した。同２１分にはＦＷデンベレにも失点し、突き放された。同３０分には左クロスにペナルティーエリア内でＨ・アリが右足を伸ばして押し込もうとしたが、ボールはわずかに外れた

グラハム・アーノルド監督は、２０２２年カタール大会でオーストラリア代表を率いてデシャン監督率いるフランスと対戦し、１―４で敗戦。今回も雪辱はならなかった。

イラクは２連敗で勝ち点０のまま。出場２度目で初の決勝トーナメント進出へ向け第３戦でセネガルと対戦する。

◆イラク（１０大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク５７位。Ｗ杯は初出場の１９８６年に１次Ｌ敗退。アジア杯は２００７年に優勝。２５年５月から豪州出身のグレハム・アーノルド監督（６２）が指揮。主な選手はＦＷのＨ・アリ（ルートン）、ＭＦバエシュ（アルダフラ）。アジア予選は大陸間プレーオフでボリビアを下して本戦切符。首都バクダード。人口約４６００万人。